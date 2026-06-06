Riestra quiere fichar al viral Tim Payne para revolucionar el fútbol argentino

Deportivo Riestra quiere sumar al neozelandés Tim Payne, el futbolista que se volvió viral en redes sociales y disputará el Mundial 2026. El club de Villa Soldati busca concretar una nueva apuesta de marketing tras varias acciones mediáticas que revolucionaron el fútbol argentino.

Deportivo Riestra volvió a quedar en el centro de la escena por una posible incorporación fuera de lo convencional. El club de Villa Soldati está interesado en contratar al neozelandés Tim Payne, futbolista que en los últimos días se convirtió en un fenómeno viral a nivel mundial y que disputará el Mundial 2026 con su selección.

El crecimiento de la popularidad del jugador fue explosivo. En apenas una semana pasó de tener menos de cinco mil seguidores en redes sociales a superar los cinco millones, impulsado principalmente por videos y publicaciones realizadas por influencers argentinos y latinoamericanos.

Ante ese impacto mediático, Riestra comenzó a evaluar la posibilidad de sumarlo como una nueva apuesta de marketing, una estrategia que el club viene profundizando desde su llegada a la Primera División.

“Esto ha sido abrumador y ustedes son increíbles”, expresó Payne en sus redes sociales al agradecer especialmente el apoyo recibido desde Argentina, México y distintos países de América Latina.

El mediocampista de 32 años juega desde 2019 en Wellington Phoenix, una de las principales instituciones del fútbol neozelandés. Antes pasó por Auckland City, Waitakere United y Eastern Suburbs en su país, además de registrar experiencias en Blackburn Rovers de Inglaterra y en Portland Timbers 2 de Estados Unidos.

Según trascendió, desde Riestra buscan establecer un primer contacto formal para manifestarle al futbolista el interés de contar con él de cara a la próxima temporada. Por el momento, no existen negociaciones avanzadas y el jugador tiene la cabeza puesta en la Copa del Mundo de 2026.

La posible llegada de Payne encajaría perfectamente dentro de la política comunicacional que Deportivo Riestra desarrolló en los últimos años, marcada por decisiones deportivas y publicitarias que suelen romper con los moldes tradicionales del fútbol argentino.

Uno de los casos más resonantes ocurrió en noviembre de 2024, cuando el influencer Iván Buhajeruk, conocido como “Spreen”, debutó oficialmente con la camiseta del club en un partido frente a Vélez. Permaneció apenas 11 segundos en cancha antes de ser reemplazado, en una acción que generó enorme repercusión nacional e internacional.

El club también sumó como DJ oficial del estadio a Lis Gámez, creadora de contenido y nieta del histórico dirigente velezano Raúl “Pistola” Gámez, en otra iniciativa que combinó fútbol, entretenimiento y redes sociales.

En paralelo, Riestra implementó métodos poco habituales en lo deportivo. Desde hace varias temporadas realiza entrenamientos de pretemporada durante la madrugada, con cronogramas que comienzan incluso antes de las cuatro de la mañana.

Otra situación que volvió a colocar al club en el centro del debate ocurrió en mayo de 2025, cuando Cristian “Ogro” Fabbiani hizo debutar en Primera División a Mateo Apolonio con apenas 14 años y 28 días en un encuentro de Copa Argentina frente a Newell’s.

Con esa aparición, el juvenil rompió el récord histórico de Sergio “Kun” Agüero como el futbolista más joven en debutar en la máxima categoría del fútbol argentino.

Mientras tanto, la posible llegada de Tim Payne promete convertirse en un nuevo capítulo de la identidad disruptiva que Riestra construyó en los últimos años, combinando fútbol, viralización y estrategias de alto impacto mediático.