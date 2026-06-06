El Gobierno relanza su estrategia parlamentaria con una nueva mesa política

El Gobierno convocó a una nueva mesa política para reforzar su estrategia legislativa y acelerar proyectos clave en el Congreso. La Casa Rosada buscará definir votos, sesiones y prioridades tras una semana marcada por tensiones internas y negociaciones judiciales.

El Gobierno nacional convocó para el próximo jueves a una nueva mesa política con el objetivo de reforzar su estrategia legislativa y acelerar el tratamiento de una serie de proyectos considerados prioritarios tanto en Diputados como en el Senado.

La reunión buscará definir el estado de las negociaciones parlamentarias, revisar la cantidad de votos necesarios para avanzar con distintas iniciativas y resolver cuándo se convocarán las próximas sesiones en el Congreso.

En la Casa Rosada consideran clave reorganizar la agenda luego de una semana marcada por tensiones internas y negociaciones cruzadas en torno al tratamiento de pliegos judiciales, especialmente el de la jueza María Verónica Michelli.

El oficialismo había acordado inicialmente postergar el debate sobre Michelli tras las diferencias surgidas por la postura de Patricia Bullrich, quien se negó a retirar el apoyo a la candidata pese a la intención del presidente Javier Milei de frenar su designación.

Sin embargo, en medio de las negociaciones parlamentarias, el Senado terminó incorporando el expediente junto a otros 20 pliegos adicionales y finalmente aprobó un total de 74 designaciones judiciales.

Ahora, el Ejecutivo analiza enviar una nueva tanda de expedientes vinculados a cargos civiles, comerciales y de familia, en una estrategia orientada a avanzar con la cobertura de vacantes judiciales antes del recambio legislativo.

Otro de los temas centrales que se debatirá en la mesa política será el proyecto de juicio por jurados, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Justicia que ya superó la revisión técnica interna y actualmente se encuentra bajo análisis de la Secretaría de Legal y Técnica, último paso previo a su envío formal al Congreso.

En paralelo, el Gobierno busca acelerar el tratamiento de la reforma del Código Penal, que según trascendió incluirá modificaciones más amplias que las versiones preliminares conocidas meses atrás.

Dentro de la agenda económica, La Libertad Avanza también pretende avanzar en Diputados con el denominado “Súper RIGI”, un esquema orientado a atraer inversiones superiores a los mil millones de dólares en sectores tecnológicos y nuevas industrias.

Junto a esa iniciativa, el oficialismo buscará impulsar la denominada Ley de Lobby, proyecto que comenzó esta semana su recorrido legislativo con exposiciones de funcionarios nacionales ante distintas comisiones.

En el Senado, en tanto, el Gobierno intentará conseguir la sanción definitiva de la Ley Hojarasca y del régimen de Zonas Frías, ambos proyectos ya aprobados previamente en una de las cámaras.

Además, la administración libertaria espera avanzar con modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, otra de las iniciativas que forman parte del paquete legislativo impulsado por el Ejecutivo para el segundo semestre.

La convocatoria a la mesa política refleja la intención del Gobierno de ordenar su estrategia parlamentaria en un escenario donde continúa dependiendo de acuerdos con sectores dialoguistas para garantizar mayorías en ambas cámaras.