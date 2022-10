Por Gabriel Rodriguez

El diputado nacional y líder de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, no descartó hoy ser candidato a jefe de Gobierno porteño el año que viene en el marco de la interna que tendrá Juntos por el Cambio para definir quién será el encargado de competir por el sillón de Horacio Rodríguez Larreta.

«Tengo que ver dónde podemos ser más útiles para expresar una visión basada en la libertad, pero que también sea parte de una gran coalición que remueva esta catástrofe que hemos vivido de veinte años de kirchnerismo», afirmó el ex ministro de Economía.

En diálogo con La Nación+, López Murphy se expresó así al ser consultado sobre la posibilidad de sumarse a la lista de aspirantes a jefe de Gobierno porteño que tiene Juntos por el Cambio.

En esa nómina se encuentran los ministros porteños del PRO Jorge Macri, Soleda Acuña y Fernán Quirós, y el senador nacional de la UCR Martín Lousteau.

En otro orden, López Murphy blanqueó que atraviesa un difícil momento personal por la enfermedad de un familiar, que -según indicaron fuentes cercanas al legislador- sería una de sus hijas.

«Como está nuestro Parlamento, están muy parejas las votaciones y yo por problemas personales he tenido muchas dificultades, pero he puesto por delante poder concurrir a las votaciones, pero voy abstenerme de cualquier comentario crítico porque trato que seamos una esponja y no un erizo», sostuvo el economista, al hacer referencia a la ausencia de Javier Milei al momento de la votación en particular del Presupuesto 2023.

Y continuó: «Fue la única vez que he sentido a lo largo de mi vida, y lo digo con gran dolor, un gran conflicto entre mis obligaciones cívicas y mis afectos. Me ha costado mucho, mucho, cumplir con mi deber; lo he hecho, pero me ha costado».

«Tengo un familiar enfermo, en términos muy delicados, y obligué al resto de mi familia a un esfuerzo supremo para sustituir lo que debió haber sido mi rol», agregó López Murphy.