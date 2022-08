Por Gabriel Rodríguez

El diputado nacional de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy afirmó que los «conflictos persona a persona» dentro de Juntos por el Cambio «no ayudan», a la vez que destacó que «la gente busca liderazgos que traigan soluciones en vez de problemas».

El economista evitó meterse en la polémica generada a partir de los dichos de la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, y remarcó: «Me concentro en discutir el programa, ver cómo vamos a enfrentar los problemas; y después en la narrativa y en las reglas de juego».

«En general, no me meto en los conflictos persona a persona. Me parece que eso no nos ayuda y no nos fortalece, que es lo que tenemos que lograr. Pretendo generar consignas de unidad», sostuvo el referente liberal.

En diálogo con Todos Juntos, el programa que conduce Fernando Carnota en Radio Rivadavia, el ex ministro de Economía minimizó las acusaciones que hizo la chaqueña respecto a los vínculos de dirigentes de Juntos por el Cambio con el ministro de Economía, Sergio Massa.

«A Massa lo veo muy identificado con el Gobierno actual y muy ligado a la tremenda crisis que tenemos: eso no tiene retorno y se va con el barco», afirmó López Murphy.

Al referirse a las elecciones presidenciales de 2023, el líder de Republicanos Unidos destacó que «esta historia de fracasos tiene que cambiar» en el país e indicó que «seguramente va a haber una coalición nueva, mucha gente nueva».

«La gente busca liderazgos que traigan soluciones en vez de problemas», aseguró.

Además, el economista auguró que «este Gobierno termina mal porque diagnosticó muy mal, tuvo unas reglas de gobierno muy malas. Han tenido mala gestión, han dado malos ejemplos. Esa receta termina muy mal».

«Ha sido el Gobierno que más ha endeudado a la República, el más irresponsable, de enorme ineptitud. Eso lo vamos a tratar de la forma en que se tratan las deudas: las renovaremos, no las dejaremos crecer más, vamos a balancear las cuentas fiscales y con eso vamos a ir logrando que la deuda vaya bajando sistemáticamente en relación al tamaño de la economía», finalizó.