Sesión exprés: diputados provinciales debatieron solo cuatro minutos

La Cámara de Diputados provincial sesionó este miércoles durante apenas cuatro minutos debido a la ausencia de proyectos con despacho para debatir. Un intercambio entre oficialismo y oposición por iniciativas vinculadas a la ciberseguridad fue uno de los pocos momentos de discusión antes del cierre de la jornada.

La Cámara de Diputados provincial protagonizó este miércoles una de las sesiones más breves de los últimos tiempos. Sin proyectos con despacho de comisión incluidos en el orden del día, el cuerpo legislativo sesionó durante apenas cuatro minutos efectivos antes de dar por concluida la actividad parlamentaria.

La jornada estuvo marcada por la escasa agenda legislativa. Según el sumario de la sesión, no había iniciativas con dictamen listas para ser debatidas, por lo que la actividad se limitó a intervenciones puntuales de algunos legisladores y a la aprobación de los temas formales incluidos en el temario.

Durante el encuentro, la diputada opositora Silvia Sosa Araujo tomó la palabra para referirse a un proyecto destinado a declarar de interés legislativo la “White Hat Conference 2026”, un evento sobre ciberseguridad y delito digital que se realizará entre el 1 y el 3 de junio en Mendoza.

En ese contexto, la legisladora recordó el trabajo desarrollado por la exdiputada Fernanda Spinuzza en materia de ciberseguridad y protección de menores en entornos digitales. Sosa Araujo sostuvo que durante su paso por la Legislatura impulsó diversas iniciativas vinculadas a esa temática que, según afirmó, no fueron acompañadas por el oficialismo.

La intervención generó una rápida reacción del presidente de la Cámara, Alberto Leyes, quien consideró que la diputada se estaba apartando del tema en discusión. Tras ese intercambio, se avanzó con la votación del sumario, que fue aprobado sin mayores debates.

Cuando la sesión parecía llegar a su fin, la diputada oficialista Eugenia Gallardo pidió la palabra para responder a los cuestionamientos. La legisladora señaló que durante los últimos años fueron aprobados más de diez proyectos impulsados por Spinuzza, en defensa de la actuación parlamentaria del oficialismo.

Finalizadas las intervenciones, la Cámara aprobó las licencias de los diputados ausentes y dio por terminada la sesión.

La brevedad del encuentro volvió a poner el foco sobre el funcionamiento legislativo y la productividad parlamentaria, en un contexto donde los ingresos de los legisladores suelen quedar bajo la lupa de distintos sectores de la sociedad cuando la actividad legislativa resulta reducida.