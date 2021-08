Por Alejo Pombo

Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York desde 2011, debió hoy dejar su cargo acorralado por 11 denuncias de acoso sexual en su contra.

Lo sucederá Kathy Hochul, la primera mujer en ocupar ese puesto. La investigación tiene 168 páginas y dice que el político sometió a las mujeres a besos no deseados, hizo comentarios fuera de tono sobre sus apariencias y vidas sexuales, las tocó de manera inapropiada y creó un ambiente de trabajo hostil.

Según sus declaraciones, para él hubo «cambios generacionales o culturales» que no puede comprender y optó por retirarse para no perjudicar al resto.

«Creo que, dadas las circunstancias, la mejor manera en que puedo ayudar ahora es si me hago a un lado y dejo que el gobierno vuelva a ser gobierno», expresó Cuomo en el discurso en vivo que brindó este martes.

Esta renuncia se hará efectiva en 14 días y es uno de los hechos más escandalosos del momento en el país norteamericano, ya que fue uno de los políticos más populares en los últimos años y uno de los nombres que más resonaba para tomar la posta en la Casa Blanca.

Además, en el directo, se adjudicó toda la culpa públicamente: «Asumo toda la responsabilidad por mis acciones (…). En mi mente nunca he cruzado una línea con nadie, pero no me di cuenta de cómo se han redibujado las líneas».

Y agregó: «A las 11 mujeres a las que ofendí, de verdad, me disculpo profundamente».

Seguido de esto, le prometió a sus tres hijas no haberle faltado el respeto nunca a ninguna mujer pero aseguró que «el gobierno necesita funcionar, necesita dar resultados».

«Es una cuestión de vida o muerte. Malgastar energías en esto es la última cosa que debería estar haciendo el gobierno estatal y no puede ser», añadió.

Rita Glavin, abogada de Cuomo, antes de la rueda de prensa denunció la falta de objetividad del informe que presentó la Fiscalía General y expresó que hay omisiones de datos que lo equilibrarían.

Una mujer, la sucesora

Actualmente, en su lugar, Kathy Hochul (vicegobernadora actual) tomará su puesto.

La demócrata de 62 años se convertirá en la primera mujer que ocupará el rol de gobernadora de Nueva York.

«Estoy de acuerdo con la decisión del gobernador Cuomo de hacerse a un lado. Es lo correcto y es el mejor interés de los neoyorquinos. Como alguien que ha servido en todos los niveles del gobierno y es el siguiente en la línea de sucesión, estoy preparada para liderar como la 57° gobernadora del estado de Nueva York», publicó Hochul en cuenta oficial de Twitter.