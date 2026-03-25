Récord de morosidad: 2,6 millones de argentinos no pueden pagar sus deudas

La morosidad financiera batió un récord en enero de 2026 con 2,6 millones de personas en situación irregular, un 79% más que un año atrás. Lo más revelador es que la mitad de los morosos debe menos de $484 mil: no son grandes deudas, sino ingresos que ya no alcanzan.

Por Alejo Pombo

La morosidad en el sistema financiero argentino alcanzó un nuevo máximo histórico en enero de 2026. Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) basado en datos de la Central de Deudores del Banco Central, 2.663.953 personas presentaban atrasos de tres meses o más en sus obligaciones al inicio del año, lo que representa un crecimiento del 79% interanual y 1.181.718 deudores más que en enero de 2025.

El dato no solo marca un récord en términos absolutos, sino que revela un cambio estructural en la composición del sistema: mientras el total de deudores creció, la proporción de morosos escaló del 10% al 17% en apenas un año, lo que indica que cada vez más personas caen en incumplimiento independientemente del volumen total de crédito.

Uno de los aspectos más significativos del informe es el perfil de quienes no pueden pagar. Lejos de tratarse de grandes deudas corporativas o créditos de alto valor, el 50% de los morosos debe $484.295 o menos. Es decir, la mitad de las personas en situación irregular está atrapada en compromisos relativamente bajos que, en el contexto económico actual, resultan igualmente impagables. El fenómeno refleja la fragilidad de los ingresos de los hogares, especialmente en los sectores más vulnerables.