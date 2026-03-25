Lumilagro bajó precios, redujo personal y desató una tormenta en redes con sus respuestas

Lumilagro bajó precios tras reducir personal y desató una polémica en X con respuestas desafiantes que dividieron las redes. La empresa defendió su reconversión como una decisión de supervivencia y aclaró que los retiros fueron acordados, pero el daño en la conversación pública ya estaba hecho.

Por Alejo Pombo

La empresa argentina Lumilagro, fabricante de termos y artículos para mate, quedó en el centro de una polémica en redes sociales tras anunciar una baja de precios en simultáneo con un proceso de reducción de personal. La controversia no surgió tanto de los hechos en sí como del tono con el que la compañía decidió defenderlos públicamente en X.

Todo comenzó cuando Lumilagro celebró su reconversión productiva con un mensaje que aseguraba que «los 47 millones de argentinos ahora pueden acceder al mejor termo para mate, al mejor precio». Las críticas llegaron rápido: un usuario señaló que la baja de precios había dejado a «100 familias sin trabajo». La respuesta de la empresa marcó el tono del debate: «¿Preferirías que los volvamos a contratar y vuelvas a tener que gastar $100.000 de más para conseguir un termo de calidad?».

La secuencia de publicaciones continuó con nuevas intervenciones de la compañía. Comparó su proceso de automatización con el que vivió en los años 70, cuando dejó de soplar botellas a pulmón, e ironizó sobre el debate con una propuesta ficticia: «Quizás podemos hacer una edición limitada. De peor calidad y más caro, pero 100% fabricado en Argentina».

Ante la escalada de las críticas, la empresa intentó matizar y aclaró que no hubo despidos: «Todos los retiros fueron por común acuerdo para adaptarnos, sobrevivir y volver a crecer». Y cerró con un argumento de supervivencia empresaria: «Si decidiéramos no adaptarnos, terminaríamos perdiendo con la competencia y cerrando».

El episodio reavivó el debate sobre automatización, empleo y producción nacional en un contexto económico donde ambos temas generan sensibilidad máxima.

Toda reconversión es dolorosa, pero ninguna empresa pone las reglas del juego. No hemos despedido a 1 sola persona. Todos los retiros fueron por común acuerdo para adaptarnos, SOBREVIVIR y volver a CRECER. Si por el contrario decidieramos no adaptarnos, terminariamos perdiendo… — Lumilagro Oficial (@LumilagroArg) March 23, 2026