Irán desmiente a Trump, niega negociar y lanza nuevos misiles contra Tel Aviv

Irán desmintió a Trump, negó cualquier negociación con EE.UU. y lanzó nuevos misiles contra Tel Aviv, dejando seis heridos. La República Islámica mantiene sin cambios su postura sobre Ormuz y endurece su posición en todos los frentes del conflicto.

Por Alejo Pombo

El gobierno iraní desmintió este lunes al presidente Donald Trump y negó haber iniciado negociaciones con Estados Unidos para poner fin al conflicto. «Son noticias falsas que se utilizan para manipular los mercados», afirmaron desde Teherán, en una declaración que cierra abruptamente cualquier expectativa de distensión diplomática.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, reconoció que Irán recibió mensajes a través de «países amigos» en los que se transmitía la solicitud estadounidense de entablar conversaciones. Sin embargo, fue categórico al negar que eso haya derivado en algún tipo de contacto directo. «Desde el inicio de la guerra no hubo comunicación», subrayó, y aclaró que la postura de la República Islámica respecto al estrecho de Ormuz y las condiciones para el fin del conflicto no han variado.

En paralelo a la negativa diplomática, Irán anunció una nueva ola de ataques contra Israel y los concretó con un misil de aproximadamente 100 kilogramos de explosivos que impactó en el centro de Tel Aviv. Al menos seis personas sufrieron heridas leves, según informó el servicio de emergencias Magen David Adom, mientras medios locales reportaron daños en edificios y vehículos en múltiples puntos de la zona afectada.

La doble señal —rechazo a negociar y escalada militar simultánea— profundiza la crisis en Medio Oriente y complica los intentos internacionales de encontrar una salida diplomática al conflicto.

EL PETRÓLEO BRENT VUELVE A SUPERAR LOS 100 DÓLARES

El barril de brent superó nuevamente este martes los 100 dólares y llegó a 104,20 en Asia, con una suba del 4,26%, impulsado por la incertidumbre sobre una posible desescalada.

El mercado reacciona a la negativa de Irán a negociar con Estados Unidos y a los ataques en la región, que mantienen en alerta al sector energético global.