rán atacó la embajada de EE.UU. en Arabia Saudita y Trump prometió represalias

Irán atacó con drones la embajada de Estados Unidos en Riad. El presidente Donald Trump afirmó que habrá represalias “pronto”, mientras se intensifica la guerra en Medio Oriente.

Por Alejo Pombo

La guerra en Medio Oriente sumó un nuevo episodio de alta tensión luego de que Irán atacara con drones la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita, ubicada en la capital, Riad. Tras la ofensiva, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que “pronto” se conocerán las represalias.

Según los primeros reportes, el ataque fue ejecutado con dos drones que impactaron en las inmediaciones del complejo diplomático y provocaron un incendio. Desde la sede estadounidense recomendaron evitar la zona “hasta nuevo aviso” y pidieron a los ciudadanos en Riad, Jeddah y Dhahran que permanezcan refugiados. Además, informaron que la embajada permanecería cerrada este martes.

Trump sostuvo que la respuesta llegará en breve y vinculó la ofensiva con la escalada general del conflicto. “Les estamos infligiendo un daño tremendo”, declaró, al tiempo que afirmó que este tipo de ataques “es parte de la guerra”.

Intercepción de drones y frente regional

El portavoz del Ministerio de Defensa saudí, mayor general Turki al-Malki, informó que ocho drones fueron interceptados y destruidos en las cercanías de Riad y Al-Kharj, lo que sugiere que la ofensiva pudo haber sido de mayor magnitud que la inicialmente reportada.

La escalada se produce en paralelo a bombardeos de la Fuerza Aérea de Israel contra objetivos vinculados a Hezbollah en Beirut, así como ataques sobre instalaciones estratégicas en Teherán.

En respuesta, la Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció el cierre total del Estrecho de Ormuz, paso clave por donde circula aproximadamente el 20% del petróleo y el gas comercializado a nivel mundial.

Riesgo de impacto global

El eventual bloqueo del Estrecho de Ormuz eleva la preocupación internacional por posibles disrupciones en el suministro energético y un nuevo salto en los precios del crudo.

Mientras Washington anticipa represalias y Teherán redobla sus advertencias, el conflicto adquiere una dimensión regional cada vez más amplia, con consecuencias diplomáticas y económicas que podrían extenderse más allá de Medio Oriente.