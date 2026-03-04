ProCreAr Estación Buenos Aires: cronología del desarrollo que sufrió el colapso

El complejo urbanístico del plan ProCreAr en Parque Patricios comenzó a construirse en 2015 durante la presidencia de Mauricio Macri y sus últimas viviendas fueron entregadas en 2021 por Alberto Fernández.

Por Alejo Pombo

El derrumbe del estacionamiento de un complejo habitacional en el barrio porteño de Parque Patricios puso el foco sobre el desarrollo urbanístico Estación Buenos Aires, uno de los proyectos más grandes del plan ProCreAr.

El emprendimiento, con capacidad para 2.400 viviendas familiares, comenzó a construirse en 2015, durante la presidencia de Mauricio Macri. Está emplazado en terrenos de la antigua Estación Buenos Aires —inaugurada en 1911— y ocupa una superficie total de 115.584 metros cuadrados.

Inicio de la obra y etapa Macri

En febrero de 2019, Macri recorrió el predio y destacó la construcción de las 2.400 unidades residenciales en el marco del programa nacional de acceso a la vivienda mediante créditos blandos. En esa visita estuvo acompañado por el entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Según datos oficiales difundidos en ese momento, la obra —a cargo del Estado nacional— demandó una inversión de 5.700 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los desarrollos más importantes del plan habitacional.

Entregas durante la gestión Fernández

Las últimas 141 viviendas fueron entregadas el 29 de diciembre de 2021 por el entonces presidente Alberto Fernández. En ese acto, el mandatario encabezó la adjudicación a familias beneficiarias mediante la modalidad de sorteo general y un esquema de cogestión con centrales sindicales.

El complejo cuenta con 2.476 viviendas de entre 32 y 114 metros cuadrados, 92 de ellas adaptadas para personas con discapacidad. Además, dispone de 73 locales comerciales y 935 cocheras.

El sector afectado

El derrumbe registrado en la madrugada afectó parte del área de estacionamiento del predio, ubicado en la intersección de la avenida Suárez y la calle Mafalda. Como consecuencia, unas 300 familias —alrededor de 700 personas— debieron ser evacuadas de manera preventiva.

Las autoridades trabajan ahora en determinar las causas estructurales del colapso y en evaluar el estado general del complejo, mientras crecen los interrogantes sobre la ejecución, supervisión y mantenimiento de una de las obras emblemáticas del programa de vivienda estatal.