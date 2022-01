Por Alejo Pombo

El tenista Rafael Nadal le dio vuelta un partidazo a Daniil Medvedev tras casi cinco horas y media de juego, contra todos los pronósticos, para obtener su 21° título de Grand Slam.

El siguiente es un detalle de todos los certámenes que ganó:

1) Roland Garros 2005: con solo 18 años, llegó al Abierto de Francia como el gran candidato y no le pesó para nada la presión.

Recorrió un camino hacia la final de manera muy sólida, para superar en el partido decisivo al argentino Mariano Puerta por 6- 7(6), 6-3, 6-1 y 7-5.

2, 3 y 4) Roland Garros 2006, 2007 y 2008: la rivalidad con Roger Federer estaba en su momento más intenso. El suizo se imponía en la final de Wimbledon, pero el español nunca le daba chances a su rival para quedarse con el Abierto de Francia. En las tres finales, Nadal se quedó con el partido tras cuatro sets de juego.

5) Wimbledon 2008: luego de caer en las finales del 2006 y del 2007 contra Federer, Nadal pudo desquitarse en el césped londinense en una de los mejores partidos de la historia del tenis. Fue 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8) y 9-7 en un partido que tuvo un extra de dramatismo por las intervenciones por lluvia.

6) Abierto de Australia 2009: otro partido de antología entre Rafael Nadal y Roger Federer, en el que el español se impuso por 7-5, 3-6, 7-6(3), 3-6 y 6-2. Durante la premiación, Su Majestad rompió en lágrimas: «Dios, me está matando», fue la cruda frase del suizo que reflejaba su frustración por no encontrarle la vuelta al juego del mallorquín.

7, 8 y 9) Roland Garros, Wimbledon y US Open 2010: Nadal había perdido el número 1 del ranking luego de una seguidilla de triunfos en Grand Slam de Roger Federer, pero tuvo una recuperación impresionante en lo que fue el mejor año de su carrera.

Primero se vengó en la final de Roland Garros de su verdugo en la edición, el sueco Robin Soderling (6-4, 6-2 y 6-4), después consiguió su segundo título en la Catedral del Tenis al ganarle por 6-3, 7-5 y 6-4 a Tomas Berdych y cerró la temporada ganando el único Grand Slam que le faltaba, el US Open, imponiéndose en una final a cuatro sets contra Novak Djokovic.

10, 11 y 12) Roland Garros 2011, 2012 y 2013: casi todos los años, Nadal tenía un torneo grande asegurado y ese era el Abierto de Francia.

En aquellas finales le ganó sin mayores problemas a Roger Federer (en cuatro sets), a Novak Djokovic (también en cuatro sets) y a su compatriota David Ferrer (en tres contundentes parciales), respectivamente.

13) US Open 2013: después de medio año sin competir por una lesión en una de sus rodillas, Nadal volvió más fuerte que nunca para llevarse puesto al circuito ATP en el 2013. En el US Open de aquel año, confirmó su gran momento al ganarle la final a Novak Djokovic por 6-2, 3-6, 6-4 y 6-1.

14) Roland Garros 2014: el torneo de siempre, con uno de sus rivales más frecuentes, Novak Djokovic… y con el resultado de casi siempre. Nadal prácticamente no le dio posibilidades al serbio e igualó los 14 Grand Slams de Pete Sampras después de ganar por 3- 6, 7-5, 6-2 y 6-4.

15) Roland Garros 2017: parecía que Nadal nunca volvería a ganar un torneo de Grand Slam. Tuvo un 2015 y un 2016 para el olvido, incluso saliendo del top 3 del ranking luego de más de una década.

Pero en la gira de polvo de ladrillo de aquel año volvió a encontrarse con su mejor versión y aplastó en la final al campeón del 2015, Stan Wawrinka, por 6-2, 6-3 y 6-1.

16) US Open 2017: el retorno de Rafa a su mejor nivel vino acompañado de su tercer US Open. En las semis le ganó a un Juan Martín del Potro que venía inspiradísimo, para enfrentar en la final a Kevin Anderson, la gran sorpresa del torneo. El sudafricano no le pudo imponer mayor resistencia y se vio doblegado por 6-3, 6-3 y 6-4.

17 y 18) Roland Garros 2018 y 2019: nunca en la historia del tenis se vio un dominio como el que tiene Rafael Nadal en el polvo de ladrillo parisino. En las ediciones del aquellos años consiguió su 11° y 12° título en aquel torneo, superando en las finales a Dominic Thiem (en tres sets en la primera ocasión y en cuatro en la segunda).

19) US Open 2019: con las tempranas derrotas de Novak Djokovic y Roger Federer, a Nadal le quedó la responsabilidad de ser el representante del «Big Three» contra la nueva generación.

Allí hizo valer su experiencia para derrotar en semis a Matteo Berrettini y en la final a Daniil Medvedev, en un partidazo similar al de hoy que se definió en cinco sets y después de más de cinco horas de juego.

20) Roland Garros 2020: en una de sus actuaciones más contundentes en lo que se podría considerar el patio de su casa, Nadal igualó la marca de 20 Grand Slams de Roger Federer. Durante todo el torneo promedio menos de 8 games perdidos por partido y no cedió ningún set.

En la final le dio una clínica de tenis a Djokovic, en la que se impuso por 6-0, 6-2 y 7-5.

21) Abierto de Australia 2022: 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4 y 7-5 a Medvedev. Casi cinco horas y media de juego y Grand Slam número 21. Con esta conquista, Nadal se convirtió en el más ganador de la historia y confirmó más que nunca que es el deportista con la mente más competitiva que se vio alguna vez.