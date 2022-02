Por Alejo Pombo

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, consideró hoy que «la curva de Ómicron está prácticamente terminada» y remarcó que el coronavirus evoluciona hacia «una endemia».

«La curva de Ómicron está prácticamente terminada. Estamos iniciando el período de transición donde puede haber curvas de aumento de casos en otoño, pero serán menos significativas», sostuvo el funcionario de la Ciudad.

En conferencia de prensa, el integrante del Gabinete del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, destacó el avance de la campaña de vacunación y señaló que el 94% de la población de la Ciudad recibió la primera dosis y el 91% completó el esquema de inmunización.

En lo que respecta a las dosis de refuerzo, el 58% de los porteños recibió la inoculación correspondiente.

«Estamos llamando a todos para que completen su esquema de vacunación si ya pasaron los cuatro meses» desde la aplicación de la última vacuna, indicó Quirós.

Sobre la situación de la vacunación en menores de edad, el ministro de Salud de la Ciudad señaló que el 80% de los adolescentes tiene el esquema completo y, en el caso de los más niños, todavía los números siguen bajos, pero día tras día avanzan.

«Sumado a la campaña de vacunación contra el Covid, iniciaremos en marzo o abril la de todos los años correspondiente a la de la gripe y la neumonía. En los próximos días vamos a anunciar los detalles para completar y recuperar el plan de vacunación», comentó.

Por último, el funcionario porteño manifestó que no está pensando en política en la Ciudad, si no que está enfocado en lo que vendrá en el futuro para la parte de salud pública: «Vine a este Gobierno porque identifiqué a Horacio como un líder. Nos ocupamos de la pandemia y cuidamos a la ciudadanía y todavía nos quedan dos años de muchos proyectos. No vamos a gastar tiempo en cosas que no signifiquen que la salud pública mejore».