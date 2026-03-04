Evacuación masiva tras el derrumbe en un complejo del plan ProCreAr

Parte del estacionamiento de un complejo del plan ProCreAr se derrumbó en Parque Patricios. Evacuaron a 300 familias y trabajan Bomberos y Defensa Civil; no se reportaron heridos.

Por Alejo Pombo

Un sector del estacionamiento de un complejo habitacional del plan ProCreAr se derrumbó en la madrugada de este martes en el barrio porteño de Parque Patricios. Como medida preventiva, unas 300 familias —alrededor de 700 personas— fueron evacuadas del edificio.

El colapso se produjo en el área de cocheras ubicada en el subsuelo del predio situado en la intersección de avenida Suárez y la calle Mafalda. Según los primeros reportes, el techo del estacionamiento cedió cerca de las 4 de la mañana, lo que evitó que hubiera víctimas, ya que la mayoría de los residentes se encontraba en sus departamentos.

Operativo de emergencia

En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos y personal de Defensa Civil. El jefe del operativo confirmó que el edificio fue evacuado en forma preventiva y que “no hay heridos”, aunque una mujer de 38 años debió recibir oxigenación en el lugar.

Además, se dispuso el corte de los suministros de luz y gas para evitar riesgos adicionales ante la posibilidad de nuevos desprendimientos. Dos grupos especializados en rescate participaron del operativo inicial.

El derrumbe afectó el patio interno construido sobre el sector de estacionamiento, donde quedaron atrapados al menos 65 vehículos bajo los escombros.

Causas bajo investigación

Por el momento, se desconocen las causas que desencadenaron el colapso. Desde Bomberos señalaron que en el complejo se estaban realizando tareas de mantenimiento vinculadas a filtraciones, aunque aclararon que será necesario que arquitectos e ingenieros estructurales evalúen técnicamente el edificio antes de autorizar el reingreso de los vecinos.

Un residente del complejo sostuvo ante la prensa que el problema podría estar relacionado con “vicios de obra”, aunque esa hipótesis deberá ser determinada por peritajes oficiales.

Las autoridades porteñas indicaron que la prioridad es garantizar la seguridad estructural del conjunto habitacional antes de permitir el regreso de las familias evacuadas.