Colapinto abandonó en Austin y Antonelli quedó cerca del título

Franco Colapinto abandonó el Gran Premio de Estados Unidos tras sufrir daños en su Alpine durante la primera vuelta. Kimi Antonelli ganó en Austin y amplió su ventaja en el campeonato, pero todavía no pudo asegurar el título. La definición quedó encaminada hacia el Gran Premio de México, previsto para el 1 de noviembre.

Franco Colapinto abandonó este domingo el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, disputado en el Circuito de las Américas, en Austin, tras sufrir daños en su Alpine durante las primeras vueltas. Mientras el argentino se quedó sin posibilidades de terminar la carrera, Kimi Antonelli ganó con Mercedes y quedó a un paso de consagrarse campeón mundial.

El piloto de Pilar había largado desde el 20.º puesto debido a una penalización de diez posiciones por el reemplazo de un componente de la unidad de potencia. Durante la primera vuelta, un incidente en la curva inicial provocó daños importantes en el piso y el lateral de su monoplaza, que finalmente debió retirar tras completar 35 giros.

La situación volvió a frustrar al argentino, que no pudo convertir en resultado su intento de avanzar desde el fondo de la parrilla. El equipo Alpine confirmó que los daños fueron determinantes para que no pudiera continuar.

En la punta, Antonelli dominó la competencia y consiguió su novena victoria de la temporada. El italiano mantuvo el control de la carrera y terminó con una ventaja de 13,078 segundos sobre Charles Leclerc, de Ferrari. Max Verstappen completó el podio, mientras que Lewis Hamilton finalizó cuarto.

La definición del campeonato, sin embargo, quedó pendiente. George Russell terminó octavo y Hamilton, cuarto, por lo que la combinación de resultados no alcanzó para consagrar matemáticamente a Antonelli en Estados Unidos.

Con una ventaja de 123 puntos sobre su escolta y 125 todavía en juego, el joven piloto de Mercedes tendrá una nueva oportunidad en el Gran Premio de México, que se disputará del 30 de octubre al 1 de noviembre. Si consigue el título, podría convertirse en el campeón mundial más joven de la historia de la Fórmula 1.

Detrás de los tres primeros, Lando Norris terminó quinto, seguido por Isack Hadjar y Oscar Piastri. Russell ocupó el octavo lugar, mientras que Liam Lawson y Pierre Gasly completaron los diez primeros puestos.

Además de Colapinto, Oliver Bearman y Valtteri Bottas tampoco pudieron completar la prueba. Para el argentino, la próxima cita en México será una oportunidad para dejar atrás otro fin de semana complicado y buscar una recuperación con Alpine.