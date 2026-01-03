Presupuesto 2026: el Gobierno confía en aprobarlo en el Senado

El Gobierno confía en aprobar este viernes el Presupuesto 2026 en el Senado, aunque enfrenta resistencia por el artículo 30. Ese punto, que recorta partidas de educación, ciencia y defensa, es rechazado por aliados radicales y peronistas dialoguistas. Si hay cambios, el proyecto deberá volver a Diputados antes de su sanción definitiva.

Por Alejo Pombo

En la víspera del tratamiento del Presupuesto 2026 en el Senado, el Gobierno confía en lograr este viernes la aprobación en general de la iniciativa, aunque persisten dudas sobre el artículo 30, que contempla recortes en educación, ciencia y defensa y genera resistencias incluso entre aliados del oficialismo.

La prioridad de La Libertad Avanza es sancionar la denominada “ley de leyes”, considerada clave para habilitar la toma de deuda y enviar una señal de previsibilidad a los organismos internacionales. Para ese objetivo, el bloque oficialista, presidido por Patricia Bullrich, tendría asegurados más de 45 votos favorables para la aprobación general del proyecto.

La sesión especial fue convocada para este viernes 26 de diciembre a las 12, y también incluirá el tratamiento de la iniciativa de “Principio de Inocencia Fiscal”, que permitiría el blanqueo de bienes no declarados, como dólares adquiridos en el mercado informal.

Sin embargo, el artículo 30 aparece como el principal escollo. Ese punto es rechazado por los cinco senadores peronistas del bloque Convicción Federal, cuyos votos son claves para alcanzar la mayoría. Se trata de Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Rejal (La Rioja), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán), quienes cuestionan los recortes presupuestarios en áreas sensibles.

A ese grupo se sumarían los senadores santiagueños Gerardo Zamora y Elia Moreno, del Frente Cívico por Santiago, así como legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) como Maximiliano Abad (Buenos Aires), Flavio Fama (Catamarca) y Daniel Kroneberger (La Pampa), según consignó la agencia Noticias Argentinas.

La aprobación del artículo dependerá, además, del nivel de asistencia a la sesión: una eventual ausencia de senadores críticos reduciría el número de votos necesarios para su sanción. En caso de que el Presupuesto sea aprobado con modificaciones, el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados, que ya tiene previstas sesiones para el 29 y 30 de diciembre o, alternativamente, para el 5 de enero.

Tras el debate del Presupuesto, el Senado avanzará con el tratamiento del proyecto de Inocencia Fiscal, que busca facilitar el ingreso al sistema formal de bienes no declarados, una de las apuestas del Gobierno para reforzar la recaudación y dinamizar la economía.