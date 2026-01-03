Bala perdida en Navidad: una niña permanece en terapia intensiva

Una nena de 12 años permanece internada en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza durante los festejos de Navidad en Ramos Mejía. El hecho ocurrió frente a su domicilio mientras celebraba junto a su familia. La principal hipótesis es que se trató de una bala perdida disparada al aire. La menor fue trasladada a una clínica privada, donde permanece en terapia intensiva, mientras la Justicia investiga el origen del proyectil.

Por Alejo Pombo

Una nena de 12 años se encuentra internada en grave estado luego de haber sido alcanzada por una bala perdida durante los festejos de Navidad en la localidad bonaerense de Ramos Mejía. El episodio ocurrió en la madrugada del 25 de diciembre, cuando la menor celebraba junto a su familia frente a su domicilio, en la intersección de Pedro Castelli y Madero.

Según informaron fuentes policiales, la niña cayó repentinamente al suelo mientras se encontraba con sus familiares. En un primer momento pensaron que se trataba de una quemadura causada por pirotecnia, pero al asistirla advirtieron que presentaba una herida sangrante en la nuca, por lo que fue trasladada de urgencia a un centro de salud.

Desde el Ministerio de Salud bonaerense confirmaron que la menor ingresó cerca de las 2 de la mañana al Hospital San Juan de Dios. Debido a la gravedad de su cuadro, fue derivada horas después a la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía, donde permanece internada en terapia intensiva.

De acuerdo a las primeras evaluaciones médicas, la paciente recibió el impacto de un proyectil en la fosa posterior del cráneo, sin orificio de salida, lo que agrava su estado clínico. Fuentes del sanatorio indicaron que, por decisión de la familia, no se emitirán partes médicos oficiales por el momento.

En un primer momento intervino personal de la comisaría 5ª de Ramos Mejía, que realizó las actuaciones iniciales para intentar determinar el origen del disparo. Posteriormente, la causa quedó a cargo de la fiscal Valeria Courtade, titular de la UFI N°3 de Morón. La principal hipótesis apunta a que la bala habría sido disparada al aire durante los festejos navideños, aunque se aguarda la extracción del proyectil para su análisis balístico.

Familiares de la víctima expresaron su angustia y preocupación por el estado de la menor. “Los papás no pueden hablar, están destruidos. Estaban festejando y de repente la vieron tirada en el piso con sangre en la cabeza”, relató Mariana, tía de la niña.

La mujer contó que la menor se encontraba junto a varios primos cuando se desplomó. “Empezó a decir que le quemaba la cabeza. Pensaron que podía ser un cohete, pero cuando la levantaron vieron sangre y se desvaneció”, explicó.

Sobre su evolución, indicó que el estado es delicado y que la situación se evalúa minuto a minuto. “Gracias a Dios ahora está estable, pero es muy reciente todo. Pedimos fuerzas para que se recupere. Muchos vecinos se acercaron diciendo que encontraron balas en sus casas. Pedimos que se investigue”, agregó.

El caso vuelve a encender la alarma sobre los disparos al aire durante celebraciones y las graves consecuencias que esta práctica ilegal puede provocar, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas.