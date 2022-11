Ponen en duda la continuidad de cobro con QR en las estaciones de servicio

Por Gabriel Rodriguez

La Secretaría de Energía de la Nación dispuso su eliminación y tanto la gente como los propietarios rechazan la directiva.

A la Argentina nunca le faltan polémicas. Ahora llegó una que busca sacudir la comodidad de clientes y comerciantes: la Secretaría de Energía de la Nación dispuso la eliminación del pago con el código QR en las estaciones de servicio y tanto la gente como los propietarios de las expendedoras no solo rechazan la directiva, sino que no la cumplirán. La incertidumbre en torno al tema ya comenzó y tiene final incierto.

El lunes pasado la Secretaría de Energía de la Nación ordenó “eliminar el símbolo QR de toda columna, poste, surtidor y cartelería que se encuentre dentro de las áreas clasificadas de las estaciones de servicio”; deben proceder a su reubicación en otros sectores del establecimiento según la disposición.

La medida, informada por la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización, pretende modificar una reglamentación que data de 2018. La misma autorizaba el uso de esa herramienta tecnológica desde el interior del auto y sugería que el código a escanear estuviera al alcance del conductor.

Las miles de expendedoras que hay en el país adoptaron este modo de pago. Y la gente, por comodidad, la adoptó hasta convertirla en la primera forma de abonar su combustible.

Sin embargo, tras 4 años de desarrollo pleno sin ningún accidente o incidente registrado, el organismo federal advirtió que los “teléfonos móviles no son equipos aptos para áreas clasificadas, por lo que su uso indebido en determinados sectores puede conducir a serios accidentes”.

A su vez, recordó la prohibición del uso de teléfonos durante la carga de combustible. Por lo cual, según considera, el pago se debe hacer de forma previa o posterior al expendio. Y aclara que la modalidad con QR no está autorizada para motos ni el cobro de carga de GNC.

Por ello, ordenó a los comerciantes de combustibles a “arbitrar los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, bajo apercibimiento de sancionar a la instalación que no lo hiciere”.

Rechazo total

El rechazo es total entre los expendedores, ya que desconocen la disposición. Y subrayan que no la acatarán hasta no recibir una notificación oficial.

“No tuvimos ninguna comunicación formal. Por eso, trabajaremos como siempre y aceptaremos esa modalidad. El QR se transformó en la principal forma que tienen los clientes para pagar sus naftas. Nunca hubo ningún problema o accidente con los celulares. Ellos aducen que el código no puede tomarse desde la isla, a la par de los surtidores, pero normalmente no están allí. Es sumar otro problema a los que ya padecemos”, advirtió el titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines de San Luis, José Gianello, en diálogo con El Diario de la República.

“La disposición todavía no fue publicada en el Boletín Oficial y no la acataremos hasta que eso suceda. Igualmente, nadie tiene el QR pegado al surtidor. Hubo un ofrecimiento nuestro para que, con una tarjeta con el código, el cliente haga el pago desde el interior del auto. Pasa por la comodidad de la gente que llega, carga y paga directamente con sus teléfonos. Además, después de 4 años nos sorprenden este tipo de disposiciones que no tienen sustento ni fundamentación. Al consumidor le decimos que por ahora seguiremos con el cobro por QR”, explicó Gianello.