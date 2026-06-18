Polémica en La Rioja por el asueto tras el triunfo argentino

El asueto dispuesto por Ricardo Quintela tras el triunfo de la Selección argentina en el Mundial generó una intensa discusión en redes sociales. Mientras el Gobierno provincial defendió la medida como una celebración popular, miles de usuarios cuestionaron la suspensión de actividades públicas y educativas.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, decretó asueto administrativo durante la mañana de este miércoles para toda la Administración Pública Provincial, incluidas las instituciones educativas, tras el triunfo de la Selección argentina en su debut mundialista. La medida generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la decisión y la calificaron como innecesaria en el actual contexto económico.

La disposición fue anunciada a través de un comunicado oficial en el que el Gobierno provincial justificó la medida como una forma de permitir que los riojanos compartieran «este momento de felicidad colectiva que une a todo el país».

«Por la victoria de la Selección Argentina, el Gobierno de la Provincia de La Rioja dispone asueto administrativo para la Administración Pública Provincial durante la mañana», indicó el texto difundido por la administración provincial.

Desde la Gobernación sostuvieron además que el fútbol forma parte de la identidad cultural argentina y que el triunfo del equipo nacional representa un motivo de celebración popular.

«La alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada», expresó el mensaje oficial, que destacó el valor simbólico del deporte como factor de unidad social.

Sin embargo, la decisión desató una ola de críticas en plataformas digitales. Muchos usuarios cuestionaron la suspensión parcial de actividades estatales y educativas, mientras otros la consideraron una señal de prioridades equivocadas frente a los desafíos económicos y sociales que atraviesa la provincia.

Entre los comentarios más difundidos aparecieron cuestionamientos vinculados al gasto público y al funcionamiento de la administración estatal. Otros usuarios manifestaron que este tipo de medidas contribuyen a profundizar prácticas que consideran alejadas de las demandas cotidianas de la población.

También hubo espacio para las ironías. Algunos internautas bromearon sobre la posibilidad de nuevos asuetos si la Selección continúa avanzando en la Copa del Mundo y especularon con qué podría ocurrir en caso de que Argentina alcance nuevamente la final del torneo.

La Rioja es una de las provincias donde históricamente los eventos deportivos de gran impacto nacional han motivado disposiciones especiales para empleados públicos. Sin embargo, en esta ocasión la medida adquirió una dimensión mayor debido al intenso debate que generó en redes sociales y a la rápida viralización de las críticas.

Mientras tanto, la Selección argentina se prepara para afrontar la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 ante Austria, encuentro que podría resultar determinante para encaminar la clasificación a los octavos de final.