Economía informó superávit financiero y destacó el ancla fiscal

El Ministerio de Economía informó que el Sector Público Nacional acumuló un superávit financiero equivalente al 0,2% del PIB entre enero y mayo de 2026. El Gobierno destacó el resultado como una ratificación de la política de equilibrio fiscal que impulsa la gestión de Javier Milei.

El Gobierno nacional informó que durante los primeros cinco meses de 2026 acumuló un superávit financiero equivalente al 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y un superávit primario cercano al 0,7%, consolidando uno de los principales objetivos de la política económica impulsada por la administración de Javier Milei.

Según los datos difundidos por el Ministerio de Economía, en mayo el Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado financiero positivo de $478.613 millones. El saldo se obtuvo tras alcanzar un superávit primario de $1.924.367 millones y afrontar pagos de intereses de deuda por $1.445.754 millones.

Desde el Palacio de Hacienda destacaron que los resultados ratifican el compromiso oficial con el equilibrio de las cuentas públicas, considerado por el Gobierno como el principal ancla de su programa económico.

Tras conocerse el informe, el presidente Javier Milei celebró los números a través de sus redes sociales y sostuvo que la gestión logró resultados que, según afirmó, otras administraciones solo prometieron alcanzar.

Los ingresos totales del Sector Público Nacional llegaron en mayo a $14,53 billones, lo que representó un incremento interanual del 27,8%. Dentro de ese universo, los recursos tributarios crecieron 30% respecto del mismo mes del año anterior, impulsados principalmente por la recaudación del Impuesto a las Ganancias, que avanzó 72,5% interanual.

En contraste, los derechos de exportación continuaron mostrando una caída y registraron una baja del 17,4% frente a mayo de 2025.

Por el lado del gasto, las erogaciones primarias totalizaron $12,61 billones, con una suba interanual del 30,3%. Las prestaciones sociales representaron el principal componente del gasto público y alcanzaron los $8,38 billones, con un crecimiento del 33,2%.

Las remuneraciones del sector público sumaron $1,62 billones y mostraron una expansión del 26,9% respecto del mismo período del año pasado.

En cuanto a las transferencias corrientes, estas llegaron a $4,49 billones. Dentro de ese rubro, las destinadas al sector público registraron un aumento del 47,4%, impulsado principalmente por el incremento de los fondos girados a universidades nacionales, que crecieron 89,1% interanual.

Los subsidios económicos totalizaron $784.178 millones. De ese monto, $523.417 millones correspondieron al sector energético y $258.687 millones al transporte. Por su parte, el gasto de capital se ubicó en $183.519 millones, un nivel similar al registrado durante abril.

Economía también informó que el Tesoro recibió utilidades transferidas por el Banco Central correspondientes a los resultados del ejercicio 2025 por un total de $24,4 billones. Según precisó la cartera, esos recursos fueron destinados principalmente a reducir la deuda que el Tesoro mantenía con la autoridad monetaria.

El resultado fiscal continúa siendo uno de los indicadores más observados por el mercado y los organismos internacionales, ya que constituye uno de los pilares centrales del acuerdo vigente entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), además de ser una de las principales herramientas utilizadas por el Gobierno para sostener el proceso de desaceleración inflacionaria.