Dolor y bronca: alertan sobre estafas tras la muerte de Gaspi

La familia de Gaspi salió a aclarar que no existe ninguna colecta oficial para repatriar los restos del influencer fallecido en Brasil. Los gastos ya fueron cubiertos con ayuda privada y advirtieron sobre campañas fraudulentas que buscan aprovecharse de la tragedia.

La familia de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, desmintió la existencia de una colecta oficial para financiar la repatriación de sus restos desde Brasil y advirtió sobre posibles estafas que circulan en redes sociales. El mensaje fue difundido por el streamer Martín «Coscu» Disalvo, en medio de la conmoción por la muerte del joven creador de contenidos en el accidente de helicópteros ocurrido el pasado 14 de junio en Río de Janeiro.

A través de un comunicado, los familiares aclararon que los gastos necesarios para el traslado ya fueron cubiertos gracias a aportes privados y a la ayuda de allegados.

«Queremos aclarar que no existe ninguna colecta oficial para cubrir los gastos relacionados con Gaspi», señalaron. Además, explicaron que el dinero requerido para concretar la repatriación ya fue reunido y que el cuerpo regresará a la Argentina en los próximos días.

En el mismo mensaje, la familia advirtió que cualquier campaña de recaudación o pedido de dinero que circule utilizando el nombre del influencer no cuenta con su autorización.

«Lamentablemente, hay quienes intentan aprovecharse de situaciones tan dolorosas como esta. Les pedimos que no colaboren con ninguna iniciativa de ese tipo», expresaron los allegados del joven de 23 años.

Gaspi murió el domingo 14 de junio en un choque entre dos helicópteros ocurrido en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro. En el accidente también fallecieron el realizador audiovisual argentino Lucas Vignale, el cantante estadounidense Oliver Tree y otras tres personas. Las autoridades brasileñas continúan investigando las causas de la colisión aérea.

Durante las últimas horas, los restos de Gaspi fueron identificados por las autoridades brasileñas, paso clave para avanzar con los trámites de traslado hacia la Argentina. Según informaron medios locales, el proceso de repatriación puede extenderse varios días debido a los procedimientos judiciales y administrativos que exige la legislación brasileña.

En paralelo, continúan las especulaciones sobre las causas del siniestro. El padre del influencer, Ricardo Prim, manifestó públicamente sus dudas respecto de que se haya tratado de un accidente, aunque hasta el momento no existe ninguna conclusión oficial que respalde esa hipótesis. La investigación permanece abierta y es llevada adelante por organismos especializados de Brasil.

Al finalizar el comunicado, la familia agradeció las muestras de afecto recibidas desde distintos puntos del país y del exterior. También pidió que quienes deseen homenajear a Gaspi lo hagan recordando su trabajo y acompañando con respeto a sus seres queridos.

«Hoy, la mejor manera de honrarlos es mantener vivo su recuerdo, compartir lo que nos dejaron y acompañar a sus seres queridos con respeto y cariño», expresaron.