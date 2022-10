Por Gabriel Rodriguez

El secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Julio Piumato, consideró que el intento de que los integrantes del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias «es un ataque a la Justicia y viene del Congreso».

«Por supuesto que nos oponemos. Siempre nos opusimos. No sólo que no pague el Poder Judicial, sino que ningún trabajador tiene que pagar un impuesto que está concebido como un impuesto al trabajo. La naturaleza del trabajo es alimentaria, no es un concepto de ganancias», sostuvo el dirigente sindical.

En declaraciones radiales, el secretario de Derechos Humanos de la CGT afirmó que la iniciativa del diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Casaretto «es un ataque a la Justicia y viene del Congreso».

«Esto no estaba en el proyecto de Presupuesto (original, enviado por el ministro de Economía, Sergio Massa). El Congreso tendría que discutir una reforma integral al sistema tributario para que realmente en la Argentina paguen los que se llevan la parte del león», subrayó.

Y añadió: «De los que más recaudan es de los trabajadores. Los que se llevan la torta de la ganancias y el esfuerzo de todos los argentinos no son los integrantes del Poder Judicial, sino la usura financiera».

En ese sentido, se quejó de que el gravamen «se ha transformado en un impuesto regresivo» y apuntó contra el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Carlos Heller: «Es un banquero que tiene un banco disfrazado de banco cooperativo y no paga ganancias».

«Instalar este tema es insólito, es generar un nuevo conflicto innecesariamente, cuando hay temas mucho más importantes para discutirse para que la realidad de los argentinos cambie de una vez por todas», concluyó.