Patricia Bullrich pide que el PRO mantenga la colaboración con el Gobierno

Por Alejo Pombo

En medio de tensiones internas en el partido, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, instó al macrismo a no amenazar con retirar su colaboración con el Gobierno. Este pedido se produjo en respuesta a las declaraciones de Martín Yeza, titular de la Asamblea Nacional del PRO, quien advirtió que la falta de apoyo del PRO al Gobierno podría generar inestabilidad en Argentina.

Bullrich afirmó que quienes no colaboran con el Gobierno no desean ver crecer al país y enfatizó que no es mediante amenazas que se logrará estabilidad. Según Bullrich, el Gobierno de Javier Milei no se caerá porque está basado en una conducción firme.

Las declaraciones de Yeza estaban relacionadas con la presión que el macrismo ha ejercido sobre el Gobierno nacional para que devuelva a la Ciudad de Buenos Aires los recursos de coparticipación recortados durante la gestión de Alberto Fernández.

El conflicto también se reflejó en la reunión del PRO, donde Mauricio Macri ejecutó una estrategia que desplazó a Bullrich del cargo que se había acordado previamente. Bullrich había aceptado que Macri volviera a presidir el partido con la condición de que ella fuera designada presidenta de la Asamblea. Sin embargo, el resultado fue diferente, y los seguidores de Bullrich manifestaron su descontento aunque aclararon que no romperían el partido ni el bloque de diputados nacionales.

Bullrich reafirmó que el PRO colabora con el Gobierno, destacando su propio rol como ministra de Seguridad y miembro del PRO. Diferenció su posición de la de otros sectores del macrismo que considera más especulativos en su apoyo al oficialismo libertario.

“El que quiere colaborar, que colabore y el que no quiere colaborar que no colabore”, concluyó Bullrich.