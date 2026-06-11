Las exportaciones pyme alcanzaron su nivel más alto en 13 años

Luis Caputo celebró que las exportaciones de las pymes argentinas alcanzaron USD 4.325 millones entre enero y mayo y marcaron el nivel más alto desde 2013. Las ventas crecieron 25,2% interanual, con fuerte impulso industrial y agroexportador.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró este miércoles el crecimiento de las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas argentinas y aseguró que alcanzaron “el nivel más alto desde 2013”.

Según informó el funcionario a través de sus redes sociales, entre enero y mayo de 2026 las exportaciones pyme totalizaron USD 4.325 millones, lo que representa un incremento del 25,2% respecto del mismo período de 2025.

Caputo destacó además que el crecimiento se observó en todos los segmentos empresariales. De acuerdo con los datos difundidos, las microempresas aumentaron sus ventas externas un 38,2%, mientras que las pequeñas empresas crecieron 31% y las medianas, 19,3%.

En el desglose por sectores, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) lideraron las subas con un avance del 32,1%. También mostraron un fuerte desempeño las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), que crecieron 29,1%.

Por su parte, las exportaciones de Productos Primarios aumentaron 22,7%, aunque el rubro de Combustibles y Energía registró una caída del 28,3% en comparación con igual período del año pasado.

Entre los productos con mayores incrementos en ventas al exterior, el informe oficial destacó las semillas de girasol, con una suba del 98,9%; los cítricos, que crecieron 88%; las hortalizas de vaina, con un alza del 81,3%; y la miel natural, que avanzó 65,7%.

También mostraron incrementos las exportaciones de moluscos y maní, en un contexto de recuperación de distintos complejos productivos regionales vinculados al comercio exterior.

En cuanto a los destinos de exportación, Brasil continuó encabezando el ranking de compradores de productos pyme argentinos, con un crecimiento del 13,5%. Estados Unidos registró una suba del 45,2% y China del 22,8%.

España fue otro de los mercados que mostró una fuerte expansión, con un incremento del 50,8%, mientras que Chile presentó una leve caída del 3,5% en el período analizado.

El dato se conoció en medio de la estrategia del Gobierno para consolidar el superávit comercial y fortalecer el ingreso de divisas. Desde el Palacio de Hacienda sostienen que la recuperación exportadora aparece impulsada por la estabilización macroeconómica, la desaceleración de la inflación y la apertura de nuevos mercados externos.