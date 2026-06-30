Paraguay hizo historia: eliminó a Alemania por penales y avanzó a octavos

Paraguay dio el gran golpe del Mundial 2026 al eliminar a Alemania en la definición por penales tras igualar 1-1 en Boston. Orlando Gill fue la gran figura de la noche al atajar dos remates y conducir a la Albirroja hacia los octavos de final.

Paraguay protagonizó este lunes una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 al eliminar a Alemania en los 16avos de final. Tras igualar 1-1 en los 120 minutos disputados en Boston, la Albirroja se impuso en la definición por penales con el arquero Orlando Gill como gran figura y avanzó a los octavos de final, donde enfrentará al ganador del duelo entre Francia y Suecia.

El seleccionado dirigido por Gustavo Alfaro volvió a demostrar su espíritu competitivo y concretó un triunfo histórico ante una de las potencias tradicionales del fútbol mundial. La clasificación adquiere aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que Paraguay había accedido a la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros de la fase de grupos.

Desde el inicio, Alemania asumió el protagonismo y monopolizó la posesión de la pelota, mientras que el conjunto sudamericano apostó a un planteo defensivo ordenado y a explotar la velocidad en los contraataques.

La resistencia paraguaya tuvo premio a los 41 minutos del primer tiempo. Julio Enciso apareció en el área y conectó de cabeza para vencer a Manuel Neuer y abrir el marcador, desatando el festejo de los miles de hinchas guaraníes presentes en el estadio.

Sin embargo, la reacción alemana no tardó en llegar. Apenas comenzado el segundo tiempo, Kai Havertz también ganó por arriba y estableció el 1-1, resultado que se mantuvo hasta el final del tiempo reglamentario.

En el alargue, Alemania estuvo cerca de sellar la clasificación cuando Jonathan Tah marcó de cabeza sobre el cierre del primer tiempo suplementario. No obstante, tras la revisión del VAR, el árbitro anuló el tanto por una infracción previa sobre Orlando Gill.

La definición desde los doce pasos fue dramática. Gill, arquero de San Lorenzo, se convirtió en el gran héroe de la noche al contener los remates de Kai Havertz y Nick Woltemade. Del lado paraguayo, Antonio Sanabria desperdició su ejecución y Manuel Neuer le atajó el disparo a Fabián Balbuena, pero finalmente Jonathan Tah envió su remate por encima del travesaño y Juan José Canale convirtió el penal decisivo para sellar la clasificación.

El triunfo representa un nuevo hito para Paraguay, que vuelve a instalarse entre los 16 mejores seleccionados del mundo y mantiene vivo el sueño de seguir avanzando en el torneo bajo la conducción de Alfaro, quien definió a este grupo como un equipo de «cazadores de utopías imposibles».

Para Alemania, en cambio, la eliminación profundiza una crisis deportiva que se extiende desde hace varios años. El conjunto europeo volvió a despedirse prematuramente de una Copa del Mundo y continúa lejos del protagonismo que históricamente lo caracterizó.