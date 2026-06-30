Marruecos eliminó a Países Bajos y avanzó a octavos del Mundial

Marruecos volvió a sorprender en un Mundial y eliminó a Países Bajos por penales tras igualar 1-1 en Monterrey. El seleccionado africano avanzó a los octavos de final y ahora se enfrentará con Canadá en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo.

Marruecos volvió a escribir una página destacada en su historia mundialista al derrotar este lunes a Países Bajos por 3-2 en la definición por penales y clasificarse a los octavos de final del Mundial 2026. Tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y no sacarse diferencias en el alargue, el seleccionado africano mostró nuevamente su fortaleza en instancias decisivas y avanzó a la siguiente ronda, donde enfrentará a Canadá.

El encuentro, disputado en Monterrey, tuvo un desarrollo favorable para el conjunto neerlandés durante gran parte de los 90 minutos. Los dirigidos por Ronald Koeman monopolizaron la posesión y generaron las situaciones más claras, aunque no lograron traducir ese dominio en una ventaja definitiva.

La apertura del marcador llegó a los 72 minutos a través de Cody Gakpo, quien definió una gran jugada colectiva y luego protagonizó una emotiva celebración en homenaje al hijo que perdió junto a su pareja tras un embarazo de cinco meses.

Con el resultado en contra y el reloj como adversario, Marruecos no renunció a la búsqueda del empate. El equipo dirigido por Mohamed Ouahbi resistió la presión neerlandesa y encontró la igualdad en tiempo de descuento: a los 91 minutos, Issa Diop conectó un cabezazo dentro del área y estableció el 1-1 que llevó el partido al tiempo suplementario.

En el alargue, el conjunto africano estuvo más cerca de quedarse con la clasificación. Impulsado por el envión anímico del empate, generó varias ocasiones de peligro, aunque se encontró con una sólida actuación del arquero Bart Verbruggen, una de las figuras de Países Bajos.

La definición desde los doce pasos terminó consagrando a Marruecos. Pese a comenzar la serie con un remate fallado, el seleccionado africano se recuperó y terminó imponiéndose por 3-2, desatando el festejo de sus jugadores e hinchas.

La clasificación ratifica el crecimiento sostenido del fútbol marroquí en la escena internacional. Tras alcanzar las semifinales en el Mundial de Qatar 2022, el equipo africano vuelve a ubicarse entre los protagonistas de la Copa del Mundo y mantiene viva la ilusión de seguir haciendo historia.

Ahora, Marruecos se medirá en octavos de final con Canadá, uno de los países anfitriones del certamen, que ya había asegurado su lugar en la próxima fase. El ganador se instalará entre los ocho mejores seleccionados del torneo.