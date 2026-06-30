El escrutinio final confirmó a Keiko Fujimori como presidenta de Perú

El conteo oficial de la ONPE confirmó la victoria de Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial de Perú. La candidata de Fuerza Popular se impuso por apenas 49.641 votos sobre Roberto Sánchez y gobernará el país a partir del 28 de julio.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú concluyó el escrutinio de la segunda vuelta presidencial y confirmó la victoria de Keiko Fujimori, candidata del partido Fuerza Popular, quien se convirtió en la presidenta electa del país tras imponerse por un estrecho margen sobre el izquierdista Roberto Sánchez.

Con el 100% de las actas contabilizadas, Fujimori obtuvo el 50,135% de los votos válidos, equivalentes a 9.223.396 sufragios, mientras que Sánchez, postulante de Juntos por el Perú, alcanzó el 49,865%, con 9.173.755 votos. La diferencia final fue de apenas 49.641 sufragios.

La victoria representa el primer triunfo presidencial de Keiko Fujimori luego de tres derrotas consecutivas en balotajes celebrados en 2011, 2016 y 2021. Además, se convertirá en la primera mujer elegida por voto popular para ocupar la Presidencia del Perú.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, adelantó que la proclamación oficial de los resultados se realizará como máximo el próximo 3 de julio, una vez concluidos los procedimientos administrativos pendientes y resueltas las últimas observaciones.

Pese al resultado oficial, Roberto Sánchez se negó a reconocer la derrota y denunció presuntas irregularidades en el proceso electoral, aunque hasta el momento no presentó pruebas concluyentes. Observadores internacionales y las autoridades electorales peruanas validaron la transparencia de los comicios.

Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de 50 años, es hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y fue primera dama entre 1994 y 2000, tras la salida de su madre, Susana Higuchi. Su llegada al poder marca el retorno del fujimorismo a la Casa de Pizarro y supone un nuevo giro político hacia la derecha en América Latina.

La presidenta electa asumirá el cargo el próximo 28 de julio, en medio de un escenario de fuerte polarización política, una crisis de seguridad creciente y la necesidad de construir acuerdos en un Congreso fragmentado. Entre sus principales promesas de campaña figuran la lucha contra el crimen organizado, la recuperación económica y la estabilidad institucional.