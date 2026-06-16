Pantallas gigantes, comida y pasión: la fiesta mundialista fuera del estadio en Kansas

La FIFA Fan Festival de Kansas City se prepara para recibir a miles de hinchas durante el debut de Argentina en el Mundial 2026. Con entrada gratuita, pantallas gigantes, gastronomía internacional y actividades interactivas, el predio se convirtió en uno de los grandes puntos de encuentro de la Copa del Mundo.

A la espera del debut de la Selección argentina frente a Argelia en el Mundial 2026, la FIFA Fan Festival de Kansas City se prepara para recibir a miles de hinchas que seguirán el encuentro desde uno de los principales puntos de encuentro organizados por la FIFA en Estados Unidos. Con acceso gratuito, pantallas gigantes y actividades para toda la familia, el espacio se consolidó como una de las grandes atracciones del torneo fuera de los estadios.

El predio funciona en el complejo del Museo Nacional de la Primera Guerra Mundial, uno de los sitios emblemáticos de Kansas City, y ofrece una experiencia pensada para quienes no consiguieron entradas para los partidos o desean vivir el clima mundialista junto a aficionados de distintos países.

La expectativa para este martes es especialmente alta debido al estreno del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Tras una jornada sin actividad, se espera una masiva presencia de simpatizantes argentinos que buscarán acompañar a la Albiceleste en su primer compromiso de la Copa del Mundo.

El ingreso general al predio es gratuito, aunque requiere una inscripción previa a través de la plataforma oficial de la FIFA para obtener un código QR de acceso. Además, existen sectores VIP con servicios diferenciados, ubicaciones preferenciales y áreas exclusivas que incluyen bares y espacios elevados con mejor visibilidad.

Uno de los primeros atractivos que encuentran los visitantes es una réplica gigante de la pelota oficial del Mundial, convertida en uno de los puntos más fotografiados del predio. Desde allí se despliega un recorrido con actividades interactivas, propuestas recreativas y espacios diseñados para que los aficionados participen de la experiencia mundialista más allá de los partidos.

El sector gastronómico es otro de los puntos fuertes de la Fan Fest. La oferta incluye platos de diferentes países y culturas, con puestos de hamburguesas, barbacoa estadounidense, comida coreana, fish and chips, helados y hasta empanadas tucumanas, una opción que suele captar la atención de los argentinos presentes en el evento.

La FIFA Store también concentra buena parte del movimiento diario. Allí pueden adquirirse productos oficiales del torneo, como camisetas de selecciones, bufandas, pelotas, álbumes de figuritas, gorras y otros artículos coleccionables. Las camisetas oficiales de los equipos participantes mantienen un precio uniforme, independientemente del seleccionado al que representen.

Las pantallas gigantes instaladas en el predio permiten seguir en vivo todos los encuentros del Mundial, mientras que la organización complementa la propuesta con espectáculos musicales, animación, concursos y actividades orientadas tanto a adultos como a niños.

Si bien habitualmente la Fan Fest funciona entre las 11 y las 18, la FIFA suele extender los horarios en jornadas especiales o en partidos de alta convocatoria. El debut de Lionel Messi en su sexta Copa del Mundo aparece como uno de esos eventos que promete una concurrencia récord.

Con miles de aficionados reunidos frente a las pantallas, gastronomía internacional y una atmósfera multicultural, la Fan Fest de Kansas City se transformó en uno de los escenarios más representativos del Mundial 2026 para quienes buscan vivir la pasión del fútbol más allá de las tribunas.