España tropezó en su debut y no pasó del empate ante Cabo Verde

España no pudo romper la resistencia de Cabo Verde e igualó 0 a 0 en su debut en el Mundial 2026. La figura fue el arquero Vozinha, que sostuvo el empate ante una selección europea que dominó el juego, pero mostró poca claridad ofensiva incluso con el ingreso de Lamine Yamal.

España comenzó su participación en el Mundial 2026 con un inesperado empate sin goles frente a Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El equipo dirigido por Luis de la Fuente dominó la posesión y generó las mejores oportunidades, pero se encontró con una sólida actuación defensiva de su rival y con una destacada noche del arquero Vozinha, figura indiscutida del encuentro.

La igualdad dejó un sabor amargo para la selección europea, una de las candidatas al título, mientras que Cabo Verde celebró un resultado histórico en su primera participación mundialista y sumó un punto valioso en el Grupo H.

Desde el inicio, España asumió el protagonismo del partido. Con largas secuencias de posesión y un planteo ofensivo, intentó encontrar espacios ante un rival que apostó por el orden defensivo y el contragolpe. Sin embargo, la circulación de balón resultó previsible y le faltó profundidad para quebrar el bloque africano.

Las situaciones más claras del primer tiempo llegaron por el sector izquierdo. Marc Cucurella y Ferran Torres fueron los principales generadores de peligro. El delantero español estuvo cerca de abrir el marcador con un remate que se estrelló en el travesaño y luego volvió a encontrarse con una gran respuesta de Vozinha.

El arquero caboverdiano volvió a lucirse minutos después al contener un cabezazo de Mikel Oyarzabal, manteniendo el cero y sosteniendo las aspiraciones de su selección.

En el complemento, España intentó aumentar la intensidad para encontrar el gol que le diera tranquilidad. Durante los primeros minutos logró encerrar a Cabo Verde cerca de su área, aunque nuevamente chocó contra una defensa disciplinada y un arquero en estado de gracia.

Ante la falta de respuestas ofensivas, Luis de la Fuente decidió recurrir a una de sus principales figuras. A los 70 minutos ingresó Lamine Yamal, recientemente recuperado de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El joven delantero del Barcelona entró junto a Mikel Merino en reemplazo de Gavi y Fabián Ruiz.

La apuesta buscó aportar desequilibrio y creatividad en los metros finales, pero tampoco logró modificar el desarrollo del encuentro. España continuó controlando el balón, aunque sin la precisión necesaria para transformar su dominio en goles.

Con el paso de los minutos, Cabo Verde se aferró al empate y resistió los últimos intentos españoles hasta sellar un resultado que puede convertirse en uno de los primeros grandes golpes del Mundial 2026.

La igualdad deja abierto el panorama del Grupo H y obliga a España a buscar una recuperación en su próximo compromiso. Al mismo tiempo, el resultado podría tener impacto en los cruces de eliminación directa, donde una eventual clasificación de Argentina podría cruzarla con alguno de los equipos de esta zona.

Para Cabo Verde, en cambio, el empate representa uno de los resultados más importantes de su historia futbolística. En su estreno absoluto en una Copa del Mundo, logró neutralizar a una potencia europea y mantener intactas sus ilusiones de avanzar a la siguiente fase.