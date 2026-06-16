Fuerte mejora financiera: el Riesgo País alcanzó su nivel más bajo desde 2018

El Riesgo País descendió a 425 puntos básicos y alcanzó su nivel más bajo desde abril de 2018. La mejora estuvo impulsada por la suba de los bonos argentinos, el optimismo en los mercados internacionales y las recientes mejoras en la calificación crediticia del país.

El Riesgo País de Argentina volvió a registrar una fuerte baja este lunes y cerró en 425 puntos básicos, su nivel más bajo desde abril de 2018. La caída se produjo en una jornada marcada por el optimismo en los mercados internacionales, que impulsó la cotización de los bonos soberanos argentinos y profundizó la mejora del indicador elaborado por JP Morgan.

A pesar del feriado local, los activos argentinos operaron en los mercados externos y se vieron favorecidos por un contexto global positivo. Los inversores reaccionaron favorablemente a las señales de distensión en Medio Oriente y al anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, factores que contribuyeron a reducir la incertidumbre internacional y fortalecieron la demanda de activos de riesgo.

Uno de los efectos más visibles fue la caída de los precios internacionales del petróleo, que retrocedieron más de 5% durante la jornada. El mercado interpretó positivamente la confirmación de un plan de paz entre ambos países y la decisión de reabrir el Estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula cerca de una quinta parte del suministro mundial de crudo.

En ese escenario, los bonos soberanos argentinos registraron subas de hasta 1%. Tanto los Bonares como los Globales acompañaron el movimiento alcista de los títulos del Tesoro estadounidense, favoreciendo una nueva reducción del Riesgo País.

El indicador descendió 13 puntos respecto del cierre previo y alcanzó las 425 unidades, ubicándose en niveles que no se observaban desde el 27 de abril de 2018. De esta manera, profundizó la tendencia bajista que viene mostrando durante los últimos meses y consolidó los registros más bajos de toda la gestión de Javier Milei.

A la mejora del contexto internacional se sumó otro factor que reforzó el optimismo de los inversores: la reciente decisión de la calificadora Standard & Poor’s de elevar la nota de la deuda soberana argentina y mejorar la perspectiva de algunos activos financieros vinculados al país.

La medida llegó pocos días después de una decisión similar adoptada por Fitch Ratings, lo que fue interpretado por el mercado como una señal favorable respecto de la evolución de las variables macroeconómicas y fiscales de la Argentina.

El viernes anterior, el Riesgo País ya había cerrado en 438 puntos, con una baja de cinco unidades. La nueva caída registrada este lunes permitió perforar otro piso histórico reciente y acercó al indicador a valores que el mercado considera compatibles con un escenario de mayor acceso al financiamiento internacional.

El Riesgo País mide el diferencial de rendimiento que exigen los inversores para mantener deuda argentina frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados uno de los activos más seguros del mundo. Cuanto menor es ese indicador, menor es la percepción de riesgo sobre la capacidad de pago del país y más favorable resulta el acceso al crédito en los mercados internacionales.