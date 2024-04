Pablo Moyano amenaza con paro de camioneros si no se homologa la paritaria

El cosecretario general de la CGT, Pablo Moyano, lanzó una advertencia contundente este miércoles, señalando que el próximo lunes podría haber un paro de camioneros si no se homologa la paritaria firmada previamente.

Por Gabriel Rodriguez

El cosecretario general de la CGT, Pablo Moyano, lanzó una advertencia contundente este miércoles, señalando que el próximo lunes podría haber un paro de camioneros si no se homologa la paritaria firmada previamente.

Moyano expresó su preocupación por la falta de confirmación del aumento del 25% acordado para marzo, indicando que de no concretarse la homologación, el gremio de Camioneros llevará a cabo una medida de fuerza que paralizará las actividades en todo el país.

«Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país. Va a haber un paro general desde el gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado», afirmó Moyano.

Estas declaraciones reflejan la creciente tensión en el ámbito laboral, donde los sindicatos buscan garantizar el cumplimiento de los acuerdos salariales para proteger los intereses de los trabajadores. La amenaza de un paro de camioneros subraya la importancia de la homologación de la paritaria como un paso crucial para mantener la estabilidad en el sector laboral.