Dramático momento en Dinamarca: Eriksen cayó al césped y suspendieron el amistoso

Christian Eriksen se desplomó durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania y generó alarma en todo el mundo del fútbol. El jugador recibió asistencia médica, el partido fue suspendido y la federación danesa confirmó luego que se encuentra consciente y estable.

Christian Eriksen generó este domingo una fuerte preocupación en el mundo del fútbol luego de desplomarse durante el amistoso que Dinamarca disputaba frente a Ucrania en la ciudad de Odense, como parte de la preparación para el Mundial 2026. El encuentro fue suspendido de manera inmediata y el futbolista recibió asistencia médica dentro del campo de juego.

El episodio ocurrió a los 65 minutos del partido, cuando el mediocampista danés se tomó el pecho y cayó sobre el césped ante la mirada de compañeros, rivales y espectadores. Rápidamente ingresaron los servicios médicos mientras los futbolistas formaron un círculo alrededor del jugador para preservar su intimidad durante la atención.

Horas después, la Federación Danesa de Fútbol informó que Eriksen se encontraba consciente y estable. Además, precisó que abandonó el campo por sus propios medios y que quedó bajo observación médica mientras continúan realizándose estudios para determinar las causas de la descompensación.

Las primeras versiones señalaron que el incidente podría haber estado vinculado con el desfibrilador cardioversor implantable que el futbolista utiliza desde 2021, aunque hasta el momento no existe un diagnóstico oficial confirmado por los médicos.

La situación reavivó inevitablemente el recuerdo de la Eurocopa 2021, cuando Eriksen sufrió un paro cardíaco en pleno partido entre Dinamarca y Finlandia. En aquella ocasión fue reanimado sobre el campo de juego y posteriormente inició un extenso proceso de recuperación que le permitió regresar al fútbol profesional.

Debido a la emergencia médica, las autoridades decidieron suspender definitivamente el amistoso. Al momento de la interrupción, Dinamarca ganaba 2-1 con goles de Patrick Dorgu y Joakim Mæhle.

La noticia tuvo repercusión inmediata en todo el ambiente futbolístico. Clubes, futbolistas, entrenadores y aficionados de distintos países enviaron mensajes de apoyo y solidaridad hacia el jugador danés a través de redes sociales.

Eriksen, de 34 años, es una de las máximas figuras históricas de la selección de Dinamarca y actualmente atraviesa la etapa final de su carrera profesional. Desde su regreso a la actividad tras el episodio cardíaco de 2021, se convirtió en un símbolo de superación dentro del deporte internacional.

Por el momento, la expectativa permanece centrada en los próximos partes médicos y en la evolución del mediocampista, mientras el fútbol europeo sigue atento a su estado de salud.