«Emoción infinita»: el mensaje de Milei tras la remontada ante Inglaterra

Javier Milei expresó su «emoción infinita» por la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026, elogió a Lionel Messi, reveló que mantiene como cábala un mameluco de YPF y confirmó que la Casa Rosada estará disponible para recibir al plantel si conquista el título.

El presidente Javier Milei celebró la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 con un mensaje cargado de emoción, elogios al equipo de Lionel Scaloni y una revelación sobre la cábala que mantiene desde el inicio del torneo. En una entrevista con Radio Mitre, aseguró que vivió el triunfo por 2 a 1 frente a Inglaterra con «una alegría inmensa» y una «emoción infinita, imposible de describir».

El mandatario sostuvo que nunca perdió la confianza en la remontada, incluso después del gol del conjunto inglés. «Después del gol de ellos, Argentina se los llevó puestos, los pasó por arriba. Los cambios fueron muy precisos y el gol era una cuestión de tiempo», afirmó al analizar el desarrollo de la semifinal.

Durante la entrevista también reveló el ritual que mantiene en cada presentación de la Albiceleste. Contó que sigue todos los partidos desde la Quinta de Olivos utilizando un mameluco de YPF y aseguró que no volverá a modificar esa costumbre para la final del domingo. «La única vez que me lo saqué nos hicieron un gol, así que no me lo saqué nunca más», relató entre risas.

Milei dedicó además palabras de reconocimiento a Lionel Messi, a quien consideró una de las grandes figuras del encuentro. Destacó especialmente la asistencia para el gol de Lautaro Martínez y sostuvo que el capitán argentino «sobrecumplió» la cuenta pendiente que tenía de enfrentar a Inglaterra en una Copa del Mundo.

Consultado sobre la carga simbólica del triunfo frente a Inglaterra, el Presidente rechazó vincular el resultado deportivo con el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. Señaló que «no hay que mezclar las cosas» y remarcó que ese reclamo debe sostenerse por la vía diplomática, en línea con el mensaje que también habían expresado Lionel Scaloni y distintos excombatientes.

El jefe de Estado reiteró además que la Casa Rosada estará disponible para recibir al plantel en caso de consagrarse campeón del mundo y aseguró que el Gobierno no interferirá en los eventuales festejos. «Nadie les va a cogotear la fama ni el momento, que es de ellos», expresó. Finalmente, relacionó el espíritu del equipo con el carácter de los argentinos: «Argentina no se rinde. No importa cuán adverso sea el contexto, siempre nos levantamos».