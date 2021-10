Por Alejo Pombo

El ex presidente Mauricio Macri consideró que «la vicepresidenta Cristina Kirchner conduce hoy a la Argentina» y subrayó que ella «perdió hace tiempo el contacto con la realidad».

Macri también remarcó que «el kirchnerismo no se hace cargo de nada» y precisó que los argentinos se han «quedado fuera del mundo».

«Nunca creí en el liderazgo de Alberto Fernández», aseguró el ex mandatario en una entrevista en el programa «La Noche de Mirtha Legrand», que se emite por El Trece.

Por otra parte, manifestó que «es un Gobierno sin rumbo, sin plan», y añadió: «Juntos por el Cambio tiene que ser un espacio de unión nacional».

A la hora de referirse al Gobierno, lo definió como un «ejército de demolición» al que hay que ponerle fin: «Tenemos una pobreza del 50 por ciento».

Con respecto a la situación del país, Macri señaló que «el plan tiene que terminar en una salida laboral», al tiempo que explicó que «hay que bajar un montón de impuestos que destruyen el trabajo».

A la hora de referirse a las últimas elecciones, quien fue jefe de Gobierno de la Ciudad entre 2007 y 2015 y presidente desde 2015 hasta 2019, destacó: «Hay un consenso en la sociedad para decir basta. No vamos a aceptar más vivir con mentirosos».

«El 14 de noviembre comienza la Argentina de la sensatez», consideró Macri.

Otro de los funcionarios oficialistas a los que apuntó Macri fue al jefe de Gabinete, Juan Manzur, a quien calificó como «un vivo».

Pero durante la entrevista no solo se refirió al oficialismo, sino que también tocó un tema sensible como la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI): «Desde que entró la plata del Fondo, la deuda no aumentó».

«El FMI quiere saber cuál es nuestro plan», remarcó Macri y enseguida criticó al ministro de Economía, Martín Guzmán: «Pintaba para serio y ahora dice cualquier cosa».

Por último, en relación a la inseguridad, el ex presidente apuntó contra el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni y lo comparó con un humorista: «A veces pienso que es (Roberto) Moldavsky».

«Hay que empoderar las fuerzas de seguridad», indicó el ex presidente, quien también reveló que está escribiendo un libro sobre la vida de su padre Franco Macri.