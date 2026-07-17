Nueva York bajo una nube de humo a días de Argentina-España

El humo de los incendios forestales en Canadá deterioró la calidad del aire en Nueva York y Nueva Jersey, donde el domingo se jugará la final del Mundial. Aunque las autoridades emitieron alertas sanitarias, los pronósticos anticipan una mejora antes del partido entre Argentina y España.

La región de Nueva York y Nueva Jersey permanece bajo alerta por la mala calidad del aire provocada por el humo de los incendios forestales que afectan a Canadá, a solo dos días de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Aunque las autoridades sanitarias recomendaron limitar las actividades al aire libre, por el momento no existe ninguna modificación en la programación del encuentro que se disputará el domingo en el MetLife Stadium.

El fenómeno, impulsado por los vientos desde la provincia canadiense de Ontario, cubrió gran parte del noreste de Estados Unidos con una densa nube de humo que redujo la visibilidad y deterioró la calidad del aire. Nueva York amaneció con un cielo anaranjado y un marcado olor a humo, mientras los índices de contaminación alcanzaron niveles considerados perjudiciales para la salud, especialmente para personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores y niños.

Ante este escenario, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la gobernadora del estado, Kathy Hochul, recomendaron permanecer en espacios cerrados cuando sea posible y evitar esfuerzos físicos al aire libre. Además, la ciudad comenzó a distribuir mascarillas KN95 en bibliotecas, comisarías y cuarteles de bomberos para reducir la exposición a las partículas contaminantes.

La preocupación también alcanza a la organización de la final del Mundial, ya que el MetLife Stadium es un recinto abierto y recibirá a más de 80.000 espectadores. Sin embargo, los pronósticos meteorológicos son alentadores: un frente frío acompañado por lluvias previstas para el sábado favorecería la dispersión del humo y una mejora significativa de la calidad del aire antes del partido del domingo.

Especialistas en meteorología advirtieron que el monitoreo continuará hasta último momento, ya que la evolución de los incendios y la dirección del viento pueden modificar rápidamente las condiciones atmosféricas. También señalaron que, aun con una mejora, podrían persistir niveles moderados de contaminación que obliguen a tomar precauciones adicionales para jugadores, trabajadores y asistentes.

Los incendios forestales que afectan a Canadá continúan fuera de control en varias regiones y ya provocaron alertas por calidad del aire en más de una veintena de estados estadounidenses. Se trata de uno de los episodios de contaminación por humo más importantes registrados en Norteamérica desde 2023.

Por el momento, la FIFA no informó cambios en la organización de la final y mantiene el cronograma previsto para el duelo entre Argentina y España. Las autoridades seguirán evaluando la evolución de las condiciones ambientales durante las próximas horas antes del partido más importante del torneo.