Por Gabriel Rodriguez

La referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, consideró que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, debería renunciar y lamentó que la Argentina se está «transformando en un país de salvajes, donde la Policía sólo es instruida para matar, para reprimir».

Luego de que se conociera la dimisión de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, como consecuencia de su crítica mirada ante el desalojo de una comunidad mapuche en la zona rionegrina de Villa Mascardi, la defensora de los derechos humanos destacó la decisión de la funcionaria nacional de alejarse de su cargo.

«Me dejó una sensación de satisfacción de que por fin en un hecho así alguien renunciara, porque cuando es esta brutalidad con que se ve que se actúa y ella tiene la dignidad de decir `esto yo no lo soporto´. Me pareció un buen gesto. Ella está en un Ministerio para proteger a las mujeres, aunque todos los ministerios son para proteger a todo el pueblo», subrayó.

Y agregó: «Uno dice `¿y tal ministro no renuncia?´ Por ejemplo, Aníbal Fernández diciendo que no habían reprimido y sí lo habían hecho. Negar que hubo represión es realmente un acto fallido».

En ese sentido, Cortiñas consideró que «él no puede seguir negando que hubo represión: los niños fueron maltratados, por qué detuvieron a las mujeres de esa manera».

«Acababa de hablar con (la referente mapuche) Isabel Huala, que me dijo que estaban reprimiendo, y Aníbal Fernández me dijo que no, que no habían reprimido a nadie y al rato apareció con que había ocho mujeres detenidas. Las llevaron forzadas, porque estaban defendiendo su tierra, su patrimonio ancestral. Basta de mentiras, basta de perseguir a las comunidades, que son hermanos nuestros», manifestó.

Al analizar el desalojo de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora lamentó que la Argentina «se está transformando en un país de salvajes, donde la Policía sólo es instruida para matar, para reprimir».

«Estos ministerios tienen que estar para proteger, no para atacar», finalizó.