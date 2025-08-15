No todo sube: los 15 productos que bajaron de precio en julio, según el INDEC

El INDEC informó que la inflación de julio fue del 1,9%, pero algunos productos registraron bajas. La indumentaria y el calzado lideraron las caídas, con una deflación del 0,9% a nivel nacional. En la lista figuran desde la cebolla y los pañales hasta el vino común y la lavandina.

Por María Cruz*

A pesar de que la inflación general de julio alcanzó el 1,9%, el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló que varios productos y rubros registraron bajas de precios, encabezados por la división “Prendas de vestir y calzado”, que retrocedió un 0,9% a nivel nacional y un 1,6% en la región del Gran Buenos Aires.

El relevamiento oficial identificó una lista de 15 productos que registraron deflación en el GBA. Entre ellos se destacan el tomate entero en conserva (-3,0%), los pañales descartables (-2,2%), la cebolla (-2,1%), el vino común (-1,2%) y la lavandina (-0,9%). También bajaron las galletitas de agua envasadas (-0,7%), el cuadril (-0,5%), la manteca (-0,5%), el yogur firme (-0,5%) y la cerveza en botella (-0,5%).

El listado se completa con la naranja (-0,4%), el jamón cocido (-0,3%), el salame (-0,3%), el café molido (-0,3%) y los huevos de gallina (-0,1%).

Según el INDEC, estas bajas contrastan con fuertes subas en rubros como turismo y tarifas, dejando un panorama inflacionario heterogéneo, donde la caída en la ropa y algunos alimentos compensó parcialmente otros aumentos.