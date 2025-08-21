Javier Milei usó la película Homo Argentum para criticar la Justicia Social en un evento internacional

En la Liberty International World Conference en Buenos Aires, Javier Milei volvió a referirse a la película Homo Argentum de Guillermo Francella, a la que calificó como “excepcional”. El Presidente aseguró que el film refleja el “robo” que implica la justicia social y prometió seguir dando la “batalla cultural”.

Por María Cruz*

En la segunda jornada de la Liberty International World Conference, organizada por la International Society for Individual Liberty (ISIL), el presidente Javier Milei dedicó parte de su discurso a la película Homo Argentum, dirigida por Guillermo Francella y duramente cuestionada por la crítica.

“Es una obra de arte. La vi primero con diputados y después con mis funcionarios. Sus viñetas invitan a una profunda reflexión”, dijo el mandatario, que destacó en especial la última escena del film. Según Milei, ese pasaje “plantea de manera brutal el problema de la llamada justicia social”.

El Presidente insistió con su postura: “La justicia social es un robo, es injusta y criminal”. Frente a exponentes del liberalismo como Bertie Benegas Lynch, Milei aseguró que su espacio está “ganando la batalla cultural” y lanzó una frase polémica: “La seguiremos dando hasta hacerlos sentir vergüenza de la basura que son”.