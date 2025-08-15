La insólita reacción de un narco en Caballito: quiso coimear a la policía para no perder el éxtasis

Una pareja fue detenida en un control policial con casi 800 gramos de éxtasis, cocaína rosa y una fuerte suma de dinero. El conductor ofreció dinero a los agentes para evitar el secuestro de la droga. Ambos quedaron a disposición de la Justicia Federal junto a todo el material incautado.

Por María Cruz*

Una pareja que circulaba en un Peugeot 208 por el barrio porteño de Caballito fue detenida este miércoles luego de intentar sobornar a la Policía de la Ciudad para evitar que les incautaran una importante cantidad de droga.

El hecho ocurrió en la esquina de Hidalgo y Díaz Vélez, cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 6A detuvieron el vehículo en un control de rutina. Durante la requisa, encontraron una bolsa tipo zipoc con 786 gramos de MDMA (éxtasis), dosis de cocaína rosa —conocida como “tusi”—, además de 1.510.000 pesos y 2.900 dólares en efectivo.

Según informaron fuentes policiales, el conductor ofreció dinero a los agentes para que lo dejaran ir junto a su pareja, que viajaba como acompañante. Sin embargo, el intento de soborno quedó registrado y derivó en la inmediata detención de ambos.

Los dos fueron puestos a disposición de la Justicia Federal, que ahora investigará el origen y el destino de la droga, mientras los elementos secuestrados quedaron bajo resguardo como prueba.