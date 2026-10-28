Nicolás Ramírez dirigirá el Superclásico entre Boca y River

Nicolás Ramírez fue confirmado como árbitro del Boca-River del domingo 1 de noviembre, a las 15, en la Bombonera. Será su cuarto Superclásico, con un historial de dos triunfos para River y uno para Boca. Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

Nicolás Ramírez fue designado para dirigir el Superclásico entre Boca y River, que se disputará el domingo 1 de noviembre, desde las 15, en la Bombonera. La Liga Profesional confirmó este martes la elección del árbitro para el encuentro correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

El equipo arbitral estará integrado por Maximiliano Del Yesso y Pablo González como asistentes, mientras que Sebastián Zunino será el cuarto árbitro. En el VAR estará Silvio Trucco, acompañado por Gastón Suárez como AVAR.

Para Ramírez, de 39 años, será su cuarto Superclásico. En los tres anteriores, River consiguió dos victorias y Boca se impuso en una oportunidad.

El primer antecedente fue en septiembre de 2024, cuando River ganó 1 a 0 en la Bombonera con un gol de Manuel Lanzini. En abril de 2025, el equipo de Núñez volvió a festejar al imponerse por 2 a 1 en el Monumental, con Franco Mastantuono entre los protagonistas.

El último cruce dirigido por Ramírez terminó con una victoria de Boca. En noviembre de 2025, el Xeneize se impuso por 2 a 0 en la Bombonera, con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

El partido tendrá relevancia en la definición del Clausura y en la pelea por los puestos de clasificación a las copas internacionales. También será importante para la tabla anual, que determina plazas para las competencias continentales.