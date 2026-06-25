Neymar volvió 15 minutos en la victoria de Brasil 3-0

Brasil venció 3-0 a Escocia en Miami, ganó el Grupo C del Mundial 2026 y contó con el regreso de Neymar, que jugó 15 minutos. Vinicius marcó un doblete y Marruecos también avanzó a la siguiente fase.

Brasil venció 3 a 0 a Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami y se quedó con el primer puesto del Grupo C del Mundial 2026, en una jornada en la que también se clasificó Marruecos tras superar 4 a 2 a Haití. Neymar ingresó en el tramo final del encuentro y jugó sus primeros 15 minutos del torneo.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti mostró superioridad desde el inicio y abrió el marcador a los 7 minutos con un gol de Vinicius, tras un error defensivo del conjunto escocés. El delantero del Real Madrid fue una de las figuras del partido y amplió su cuenta personal en el certamen.

Brasil dominó el desarrollo del juego, aunque Escocia intentó responder con mayor posesión en la primera mitad sin lograr profundidad en ataque. Incluso, el VAR anuló un segundo gol de la Verdeamarela por una infracción previa en la jugada.

En el complemento, Matheus Cunha amplió la ventaja a los 60 minutos tras una acción colectiva, y luego fue reemplazado a los 75 por Neymar, quien regresó a la competencia mundialista con una breve participación.

Vinicius cerró la goleada con su segundo tanto del partido, consolidando el dominio brasileño en Miami y asegurando el triunfo sin sobresaltos en el tramo final.

En paralelo, Marruecos derrotó 4 a 2 a Haití en Atlanta y finalizó segundo del Grupo C, también con siete puntos, aunque con menor diferencia de gol. Escocia terminó tercera y deberá aguardar la definición del resto de los grupos para saber si continúa en el torneo o queda eliminada.