Nahuel Gallo fue liberado en Venezuela y regresa al país en un vuelo privado de la AFA

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado en Venezuela tras más de 400 días detenido y emprendió el regreso al país en un vuelo privado coordinado por la Asociación del Fútbol Argentino.

Por Alejo Pombo

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado por las autoridades venezolanas y ya emprendió el regreso a la Argentina en un avión privado gestionado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tras más de 400 días de detención.

El traslado se inició luego de que familiares de presos políticos del penal El Rodeo I informaran su excarcelación. Horas después, la noticia fue confirmada oficialmente por el Gobierno argentino y por su esposa, María Alexandra Gómez, quien celebró el inminente reencuentro familiar.

Gallo abordó el Learjet 60 matrícula LV-KMA acompañado por los dirigentes Luciano Nakis y Fernando Islas Casares. Según se informó, el vuelo contemplaba una escala técnica en Ecuador para reabastecimiento de combustible.

Gestión deportiva y respaldo internacional

En un comunicado, la AFA agradeció a la dirigencia venezolana por las gestiones realizadas. La entidad expresó su reconocimiento a la Federación Venezolana de Fútbol por facilitar el contacto que permitió concretar el traslado y destacó “que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones”.

También se incluyó un agradecimiento a la presidenta venezolana Delcy Rodríguez por su “sensibilidad y disposición” ante la situación.

Desde el gobierno de Javier Milei valoraron las gestiones diplomáticas que contribuyeron a la liberación. El canciller Pablo Quirno destacó el apoyo de países aliados como Estados Unidos e Italia, y el rol de la organización no gubernamental Foro Penal en la defensa de los derechos humanos.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró “esta victoria” y aseguró que Gallo estará “pronto en la Argentina y reunido con su familia”.

Expectativa y confirmación

La confirmación oficial se produjo después de que circularan videos y audios desde las inmediaciones del penal en los que otros detenidos señalaban que el gendarme “iba a ser liberado” y luego que la excarcelación ya se había concretado, tras 448 días retenido en Venezuela.

En las horas previas también se había mencionado el ingreso de un vehículo diplomático al establecimiento, lo que alimentó las versiones sobre su inminente salida.

La liberación se enmarca en un proceso de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela tras la aprobación de una ley de amnistía firmada por las autoridades locales.

El caso

Gallo había sido detenido el 8 de diciembre de 2024 al ingresar a Venezuela desde Colombia para visitar a su pareja y a su hijo. Desde entonces, su familia y el Gobierno argentino reclamaron su liberación en un contexto de tensión diplomática y ausencia de relaciones consulares directas entre ambos países.

En los últimos días había suspendido una huelga de hambre luego de comunicarse con su esposa y confirmar que se encontraba en buen estado de salud.

La Cancillería argentina reiteró que continuará exigiendo la liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani y de todas las personas privadas de libertad por razones políticas.