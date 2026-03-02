Murió un motociclista tras chocar contra una soga colocada para un desfile en Quilmes

Un motociclista murió tras impactar con una soga colocada para cortar la calle durante los preparativos de un desfile de murgas en Quilmes. Su hijo, que viajaba como acompañante, resultó herido pero se encuentra fuera de peligro.

Por Alejo Pombo

Un trágico episodio ocurrió en las últimas horas en Quilmes, cuando un hombre que circulaba en moto junto a su hijo impactó contra una soga tensada para impedir el tránsito vehicular en el marco de los preparativos de un desfile de murgas.

El hecho se registró en las inmediaciones del cruce de la avenida 12 de Octubre y la calle 390, en la zona de Quilmes Oeste. Según relataron testigos y fuentes oficiales, la cuerda había sido colocada a baja altura por empleados municipales y vecinos con el objetivo de cortar la arteria para el desarrollo del evento.

De acuerdo con los testimonios, el conductor y su hijo no advirtieron la presencia del elemento que atravesaba la calle. La soga impactó directamente en el cuello del motociclista, provocándole una herida de extrema gravedad.

El hombre fue trasladado de urgencia a un centro de salud, pero falleció a causa de las lesiones sufridas. Su hijo, que viajaba como acompañante, resultó lesionado y recibió asistencia médica en el lugar y posteriormente en un establecimiento sanitario. Los profesionales indicaron que se encuentra fuera de peligro.

Conmoción y reclamos

Tras el hecho, el desfile de murga previsto para el sábado fue suspendido. La situación generó conmoción en el barrio y fuertes cuestionamientos por parte de vecinos, quienes señalaron que el corte de calle carecía de señalización visible y de dispositivos preventivos adecuados.

En redes sociales, usuarios que aseguraron haber pasado por el lugar poco antes del accidente manifestaron que la soga no era fácilmente perceptible. Otros cuestionaron la ausencia de cartelería o vehículos oficiales que advirtieran sobre la interrupción del tránsito.

Algunos residentes también plantearon que la avenida 12 de Octubre es una vía de circulación rápida y consideraron que este tipo de actividades debería desarrollarse en espacios más seguros, como plazas o calles de menor tránsito.

Investigación en curso

La Policía inició una investigación para determinar las responsabilidades en el hecho. Entre las hipótesis que se analizan figuran tanto la posibilidad de una colocación intencional con fines de bloqueo como un accidente derivado de negligencia en la señalización y en la implementación del corte.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Justicia, que deberá establecer si existieron omisiones o fallas en las medidas de seguridad adoptadas para el evento.