Milei abrió las sesiones con duras críticas a la oposición: “Fueron los más chorros de la historia”

El presidente Javier Milei inauguró el 144° período de sesiones ordinarias en el Congreso con un discurso de casi dos horas, marcado por fuertes críticas al kirchnerismo, la izquierda y el modelo del “Estado presente”.

Por Alejo Pombo

El presidente Javier Milei abrió este domingo el 144° período de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso extenso y de alto voltaje político. Durante casi dos horas ante la Asamblea Legislativa, combinó un balance de gestión con una batería de cuestionamientos a la oposición, en especial al kirchnerismo y a la izquierda.

“Fueron los más chorros de la historia”, lanzó en uno de los pasajes más duros, en referencia a los gobiernos anteriores. En otro tramo, aludiendo a la bancada peronista, afirmó: “No pueden aplaudir porque se les escapan las manos a los bolsillos ajenos”.

El mandatario también utilizó expresiones provocadoras como “‘Kukas’, me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar”, lo que generó murmullos y réplicas desde las bancas opositoras. “Seré muy pordiosero, pero les gané por goleada en un balotaje”, añadió.

Reformas y promesas

Milei llegó a la apertura envalentonado por las recientes sanciones de la reforma laboral y del Régimen Penal Juvenil, entre otras leyes impulsadas por el oficialismo. Aseguró que su Gobierno cumplió “todas las promesas de campaña” y sostuvo que el actual es “el Congreso más reformista de la historia”.

En materia económica, defendió la apertura comercial y cuestionó el proteccionismo. “Salvo un puñado de corruptos, todos ganan”, dijo al referirse al fin de restricciones a las importaciones. También apuntó contra empresas a las que acusó de prácticas extorsivas, como Fate, y mencionó controversias con grupos industriales como Techint y Aluar por los precios del aluminio y el acero.

En otro pasaje, reivindicó el concepto de “moral como política de Estado” y volvió a cargar contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al aludir a su condena en la causa Vialidad. “Vayan y revisen la sentencia a la jefa de la banda”, expresó.

Críticas al “Estado presente”

El Presidente sostuvo que “el Estado presente fracasó” y propuso avanzar hacia un “Estado ágil”, con reformas al Código Civil y Comercial y al Código Aduanero para adecuarlos “a los nuevos desafíos”. También prometió un nuevo andamiaje jurídico orientado a fortalecer la propiedad privada.

En política exterior, habló de “crear el siglo de las Américas” y mencionó la afinidad cultural con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de un eventual acuerdo comercial.

El discurso cerró con otra frase dirigida a la oposición: “Mientras ustedes redactan regulaciones, nosotros creamos riqueza; mientras ustedes prometen igualdad, nosotros generamos prosperidad”.

Un año legislativo bajo tensión

La apertura dejó en claro que el Gobierno profundizará la estrategia de polarización como herramienta política. Milei apuesta a consolidar su base electoral sosteniendo un discurso confrontativo que interpela a sus votantes más fieles, mientras busca sostener mayorías circunstanciales en el Congreso para avanzar con su programa de reformas.

El desafío será mantener ese equilibrio en un Parlamento fragmentado, donde cada votación requiere negociaciones finas y donde el tono del Ejecutivo puede incidir en la disposición de los bloques dialoguistas.