Por Alejo Pombo

El tenista español Rafael Nadal se mostró emocionado tras ganarle la final del Abierto de Australia al ruso Daniil Medvedev, partido al que calificó como «de los más importantes» de su carrera, al tiempo que prometió «hacer todo lo posible» para volver el año que viene a disputar el certamen.

La mención de «Rafa» a su continuidad tras obtener su histórico 21° título de Grand Slam no es casual, ya las especulaciones sobre el futuro de su carrera deportiva estuvieron a la orden del día tras un 2021 complicado.

En agosto del año pasado, una lesión crónica en su pie izquierdo lo dejó fuera de competencia durante el resto de la temporada, sumado a que en diciembre contrajo coronavirus y su puesta a punto se demoró.

De hecho, hasta hace un mes y medio no estaba claro si podría volver a competir en alto nivel e incluso su tío y ex entrenador, Toni Nadal, dijo que «lo que pasó fue casi un milagro, tres días antes de viajar no sabría si podría hacerlo y lo hizo más por ganas de competir que pensando que podría hacerlo bien».

Ahora, y tras imponerse con una épica remontada a Medvedev, Nadal reconoció que fue «asombroso», ya que «hace un mes y medio no sabía si iba poder volver a jugar».

«Quiero que ustedes sepan todo lo que he tenido que luchar para estar aquí y ganar este trofeo», dijo «Rafa», emocionado, al tomar el micrófono para hablarle al público congregado en el Rod Laver Arena.

«Sin dudas este puede ser uno de los momentos más emocionantes de mi carrera teniendo todo el apoyo durante tres semanas. Se quedará en mi corazón durante mucho tiempo», agregó el mallorquín.

Luego, volvió a hacer mención al futuro, dejando la puerta abierta para continuar y estar nuevamente en Australia el próximo año.

«Pude haber dicho fácilmente que este iba a ser mi último Abierto de Australia, pero voy a hacer lo posible por estar el próximo año», concluyó.