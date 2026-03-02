Caso Gallo: dicen que el gendarme argentino habría salido de prisión

Familiares de presos políticos en el penal El Rodeo I difundieron videos en los que aseguran que el gendarme argentino Nahuel Gallo fue excarcelado tras 448 días detenido en Venezuela. La noticia aún no tiene confirmación oficial por parte de Caracas ni del gobierno argentino.

Por Alejo Pombo

Familiares de presos políticos en el penal El Rodeo I, en Venezuela, difundieron este domingo videos y audios en los que aseguran que el gendarme argentino Nahuel Gallo fue excarcelado en las últimas horas, tras permanecer 448 días detenido en ese país. La información generó expectativa en redes sociales y dentro del entorno familiar, aunque no existe confirmación oficial por parte de las autoridades venezolanas ni del gobierno argentino.

Según las grabaciones captadas en las inmediaciones del centro penitenciario, los presos primero respondieron a consultas externas que Gallo “iba a ser liberado” y luego afirmaron que su excarcelación ya se habría concretado. Estas versiones circularon faltando detalles concretos sobre su paradero y sin fuentes oficiales que las avalen.

El caso tomó fuerza después de que el agente se comunicara con su esposa, María Alexandra Gómez, por primera vez tras 445 días incomunicado. Ese contacto telefónico, ocurrido semanas atrás, reavivó la visibilidad mediática y los reclamos por su liberación.

Rumores y versiones

En las últimas horas, allegados a los presos afirmaron que el sábado ingresó al penal una camioneta negra presuntamente vinculada a Estados Unidos, lo que alimentó rumores sobre posibles movimientos respecto a Gallo y otros detenidos. De acuerdo con estas versiones, el gendarme habría salido del establecimiento cerca de las 21 horas locales del sábado. Sin embargo, ninguna fuente oficial venezolana ha confirmado de manera pública la excarcelación ni su traslado.

Un sector de la familia y allegados apuntó además a la posibilidad de que Gallo haya sido trasladado primero a la Dirección General de Inteligencia Militar, un paso que en algunos casos precede a la entrega o liberación, aunque esta información tampoco fue validada por autoridades competentes.

Expectativa y reclamos

“Estamos esperando noticias positivas después de 448 días de injusticias”, dijo su esposa, quien aseguró que no cuenta con “mayor información” sobre el paradero de su marido y reclamó que se frene lo que describió como un atropello.

El caso de Gallo sigue siendo un foco de atención y tensión diplomática entre Argentina y Venezuela. El agente fue detenido el 8 de diciembre de 2024, luego de ingresar al país desde Colombia para visitar a su pareja y a su hijo, e imputado por presuntas actividades relacionadas con terrorismo, acusación que su defensa y el gobierno argentino rechazan.

En las últimas semanas, la situación de presos políticos en Venezuela ha estado en el centro de debates tras la aprobación de una ley de amnistía en Caracas y la liberación de algunos detenidos bajo diversas condiciones. Sin embargo, Gallo figura entre los que no han sido incluidos formalmente en esos beneficios, según listas públicas vinculadas al proceso de amnistía.