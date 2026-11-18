Mauricio Macri reunió a la conducción del PRO y confirmó el respaldo a la suspensión de las PASO que impulsa Javier Milei. El cambio de postura fortalece al oficialismo en el Senado, aunque las diferencias por las listas colectoras y Ficha Limpia todavía complican las negociaciones.

Mauricio Macri reunió este martes a la mesa ejecutiva nacional del PRO y definió respaldar la suspensión de las PASO impulsada por el gobierno de Javier Milei. La decisión, comunicada el 17 de noviembre, representa un cambio de postura del partido y llega en plena negociación parlamentaria por la reforma electoral, cuyo tratamiento en el Senado todavía enfrenta dificultades.

El encuentro se realizó por videoconferencia y contó con la participación de los principales dirigentes del espacio, entre ellos los gobernadores Rogelio Frigerio, Ignacio Torres y Jorge Macri; los jefes de los bloques legislativos, Cristian Ritondo y Martín Goerling; Fernando De Andreis, María Eugenia Vidal y los intendentes Soledad Martínez y Guillermo Montenegro.

En un comunicado, el PRO confirmó que acompañará la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para 2027 y también la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, que pasarían a ser designados por la Cámara de Diputados.

Además, el partido volvió a reclamar la aprobación de Ficha Limpia, uno de los puntos centrales de su agenda legislativa. Sobre los demás aspectos de la reforma, pidió abrir una discusión amplia para construir consensos.

Un cambio de postura en el PRO

La definición de Macri modificó la posición que el espacio había sostenido hasta los últimos días. El senador Martín Goerling había manifestado su rechazo a modificar el sistema de primarias, especialmente por tratarse de una elección presidencial.

«El sistema de las PASO no hay que tocarlo y menos a tan poco tiempo de una elección», había advertido. También había reclamado que cualquier modificación se discutiera con seriedad y consenso.

El respaldo actual despeja parte de las dudas del oficialismo sobre el acompañamiento de sus aliados. Sin embargo, el apoyo partidario no garantiza por sí solo los votos necesarios para convertir la iniciativa en ley.

En el Senado, el Gobierno necesita una mayoría absoluta de 37 votos para aprobar el proyecto. Las negociaciones incluyen a legisladores del PRO, la UCR y representantes vinculados a distintos gobernadores.

Las colectoras, el principal punto de conflicto

Uno de los aspectos que todavía genera diferencias es la incorporación de listas colectoras o de adhesión. El borrador oficial contempla que una candidatura presidencial pueda llevar adheridas hasta dos listas legislativas nacionales.

La herramienta permitiría que distintos espacios compartan una candidatura presidencial, pero mantengan sus propias nóminas para el Congreso.

El mecanismo genera una particular contradicción para el PRO: durante la gestión de Macri, el Decreto 259/2019 eliminó las listas colectoras del sistema electoral. La norma fue firmada también por el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Por ahora, el partido no definió una posición favorable sobre ese punto y mantiene el tema bajo revisión.

El Senado postergó la definición

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el libertario Agustín Coto, comenzó a tratar la iniciativa el martes, pero el oficialismo no consiguió reunir las diez firmas necesarias para emitir dictamen de mayoría.

Por ese motivo, la reunión pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles 18 de noviembre al mediodía. La discusión continuará mientras el Gobierno intenta acercar posiciones con los bloques dialoguistas.

La intención de la Casa Rosada es llevar el proyecto al recinto el jueves 26 de noviembre, aunque todavía debe asegurar los respaldos necesarios.

El acercamiento entre Macri y Milei también se produce en medio de las conversaciones para construir un eventual acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza de cara a 2027. Las negociaciones comenzaron en agosto, pero todavía no alcanzaron resultados concretos.

El propio expresidente reconoció las dificultades para avanzar: «No se ha avanzado nada», afirmó al referirse a las conversaciones que mantienen los representantes de ambos espacios.