Por Alejo Pombo

El actor y cantante Gino Renni murió a los 78 años, tras permanecer casi dos meses internado por coronavirus en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento.

El artista, quien había sufrido complicaciones derivadas por el Covid-19 y debió ser hospitalizado el pasado 6 de junio, un día antes de su cumpleaños, estaba vacunado con las dos dosis de la vacuna Sinopharm.

El cuadro se complicó cuando le descubrieron la semana pasada una bacteria que afectaba a sus riñones, por lo cual tuvo que someterse a un tratamiento de diálisis.

«Estoy internado, y aislado en el IADT, a pesar de tener las dos dosis de la vacuna china. No sabemos cómo me agarró esta pequeña neumonía bilateral y la baja de oxígeno», contaba Renni a los medios».

A pocos días en una habitación común, el actor y cantante fue derivado a terapia intensiva -debido a que el virus le produjo una neumonía bilateral- hasta que falleció.

«Al final no me dieron el alta, al contrario, me pasaron a terapia intensiva para tener más control. Ahí voy a estar monitoreado, dicen que es para mejor, Espero poder zafar», contó Renni en declaraciones a diario La Nación, con un notable esfuerzo en su voz.

Desde que comenzó la pandemia, Renni se cuidaba para evitar contagiarse: le habían ofrecido participar de una de las ediciones de MasterChef Celebrity en Telefé, pero, por la pandemia, no pudo participar.

«Me llamaron de MasterChef Celebrity, pero después el mismo canal fue cambiando de opinión, a medida que la pandemia se puso más grave. Entiendo que tomen sus recaudos. Yo también me quedé en casa, aunque salía a hacer las compras, pagar las cuentas. De pronto, te dicen que sos de riesgo, y tenés que cuidarte», explicó el actor.

Luigi Melieni Mollo, nombre real, nació en Calabria el 7 de junio de 1943 y llegó a la Argentina cuando tenía 3 años.

Su padre vendía frutas y verduras en el Mercado de Abasto, ubicado donde actualmente hay un centro comercial homónimo, y con su familia vivían muy cerca sobre la avenida Córdoba.

Renni fue un polifacético actor de reparto y se especializó en la comedia, aunque también pasó por la telenovela o el drama.

A los 24 años se inició en «Operación Ja Já», el programa de TV con sketchs de los hermanos Gerardo y Hugo Sofovich, pero el salto a la fama lo dio con Gino Foderone de la Salsiccia en Mesa de Noticias. También estuvo en distintas ediciones de «La Peluquería de Don Mateo».

Posteriormente participó en decenas de series y comedias de la TV argentina, entre ellas la más recordada fue «Brigada Cola» con Guillermo Francella.

Además, fue el villano en «Perla Negra», la exitosa novela protagonizada por Andrea Del Boca y dirigida por el padre de la actriz, Nicolás Del Boca, y formó parte del elenco de «Muñeca brava», «Cebollitas», «Provócame», «Sin códigos», «Sos mi vida», «El hombre de tu vida», «Loco por vos», entre tantas otras tiras diarias.

Su debut en el cine se dio en 1968 de la mano de Juan Carlos Altavista y Beba Bidart en Villa Cariño está que arde.

En total participó de 18 películas, cinco de las cuales lo tuvieron en el rol protagónico.

En los ochenta formó parte de lo que se consideró el nuevo humor argentino con destacados actores de la talla de Emilio Disi, Berugo Carámbula, Alberto Fernández de Rosa, Moría Casán y el propio Francella.

Estos largometrajes que hicieron reír a grandes y chicos fueron: Brigada Explosiva, Brigada Explosiva contra los ninjas, Los bañeros más locos del mundo, Los matamonstruos en la mansión del terror y Los pilotos más locos del mundo.

Llegó a los escenarios primero como cantante y en 1961, adoptó su nombre artístico.

Su primer trabajo en los medios fue en radio, con Canta Italia.

En la radiofonía argentina pasó por distintas emisoras, entre las cuales aparece Splendid, hoy La990.

En 2006, bajo el pseudónimo de DJ Luigi, retomó esa carrera por dos temporadas con el primer programa de música italiana en una FM.

Como cantor, grabó cuatro discos durante la década del setenta, uno en los ochenta y se despediría con A Tutti Grazie de 2007.