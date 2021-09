Por Alejo Pombo

Fernando Braga Menéndez, el histórico publicista del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, falleció hoy a los 80 años y la vicepresidenta Cristina Kirchner lamentó su deceso en redes sociales.

«Hoy a las 13:50 mi papá, Fernando, Fernan, Fernanduchi, Papito se fue volando por la ventana», anunció su hija Florencia mediante su perfil de Facebook.

Por su parte, Cristina Kirchner también se refirió a la muerte de Braga Menéndez y escribió en su cuenta de Twitter: «Profundo pesar por el fallecimiento del querido Fernando Braga Menéndez, publicista que trabajó junto a Néstor en la campaña del 2003. Mis condolencias a su familia y amigos».

Justamente para ese año, el publicista fue el creativo detrás de la campaña electoral, ya que en aquella ocasión, en segunda vuelta estuvo a punto de medirse en el balotaje con Carlos Menem, pero este finalmente decidió no presentarse, y así el ex gobernador de Santa Cruz se transformó en el Jefe de Estado argentino.

«Usted no lo conoce demasiado porque es nuevo», indicaba un spot de ese entonces sobre Nestor Kirchner.

Braga Menéndez estuvo al frente de aquel trabajo junto a Enrique Albistur y dejó un nombre ligado a la publicidad.

En la década del 80, fundó una de las agencias más relevantes junto al publicista Jorge Schussheim falleció el año pasado-, emprendimiento a través del cual logró acceder a clientes de renombre para los que realizó importantes trabajos.

Según especialistas en el campo de la publicidad, el proyecto de ambos supo ganar un lugar en la historia de la publicidad argentina.

El miércoles por la tarde, su hija Florencia había emitido un comunicado a través de su cuenta Facebook, por medio del cual pedía por la salud de su padre.

«Los que crean en Dios, por favor pidan por el alma de mi papá, para que no sufra y no tenga miedo, mándenle amor a su corazón de león, para que sienta el amor de todos los que lo queremos. Mi papá, que fue bueno siempre, y valiente, generoso y loco, poeta y payaso y libre y que me enseñó todo», afirmó.

El creativo también se desempeñó como escritor y en 2013 editó «La Libreta Negra» (Amerian).

Ese año, publicó su segundo libro: «El Hilo Invisible» (Ediciones Continente, 2021), al tiempo que entre enero y febrero pasado publicó notas en medios gráficos.

Braga Menéndez trabajó durante la década del ´80 para algunos dirigentes radicales.

Ya en el kirchnerismo, sin cobrar por sus servicios, cumplió un rol como vocero no oficial del gobierno sin ocupar un cargo formal.