Murió Alberto Martín a los 81 años: el adiós a un histórico del espectáculo argentino

El actor Alberto Martín falleció este sábado a los 81 años tras enfrentar una grave enfermedad. Con más de siete décadas de trayectoria en cine, teatro y televisión, fue una figura entrañable para el público y respetada por sus colegas. La noticia fue confirmada por el productor Carlos Rottemberg.

Por María Cruz*

El mundo del espectáculo argentino despide a Alberto Martín, quien murió este sábado 16 de agosto a los 81 años luego de luchar contra una grave enfermedad que en los últimos días se agravó de manera irreversible. El actor permanecía internado bajo estricto cuidado médico, con un pronóstico reservado hasta el final.

Martín había hecho público en 2021 que le habían detectado un tumor en el ojo derecho, el cual fue extirpado. Aunque en aquel momento buscó restarle dramatismo, con el tiempo la enfermedad avanzó silenciosamente hasta comprometer su salud.

La confirmación de su fallecimiento llegó a través del productor Carlos Rottemberg, quien lo despidió desde la cuenta oficial del Multiteatro con un mensaje cargado de afecto: “Decimos adiós a uno de aquellos históricos del espectáculo nacional. Nuestras condolencias a su familia”.

Con más de 70 años de trayectoria, Alberto Martín deja una huella imborrable en el teatro, la televisión y el cine argentinos. Su talento, calidez y profesionalismo lo convirtieron en una figura muy querida por el público y profundamente respetada por sus colegas.